В Белгородской области пять человек пострадали от атаки БПЛА

По словам губернатора Белгородской области, беспилотник попал по автомобилю. Пострадавшие доставлены в больницу.

Пять пассажиров легкового автомобиля пострадали от атаки дрона-камикадзе в селе Глотово Грайворонского городского округа. Об этом ночью в субботу, 16 марта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, от удара дрона машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. Трое мужчин получили контузию, женщина - осколочные ранения лица, еще один мужчина - проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей, написал губернатор в своем Telegram-канале. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу.

Об атаке беспилотников в ночь на 16 марта также заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, три БПЛА уничтожили российские средства ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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