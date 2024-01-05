Как живет Белгород после обстрела города Украиной

Что происходит сейчас в российском Белгороде, центр которого 30 декабря подвергся ракетному удару со стороны Украины, унесшему жизни 25 человек, - у DW.

30 декабря Белгород, население которого составляет более 300 тысяч человек, пережил самый мощный обстрел со стороны Украины. В результате ракетного удара по центру города, по данным российских властей, погибли 25 человек, в том числе четверо детей, более 100 человек получили ранения.

В Москве назвали этот удар самым тяжелым по последствиям с начала войны с Украиной, подчеркнув, что в центре Белгорода нет никаких военных объектов и имело место целенаправленное поражение гражданской инфраструктуры. Минобороны РФ сообщило, что был нанесен "неизбирательный комбинированный удар (…) двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства".

Неофициально украинские военные сообщили, что удар наносился по военным объектам, но в результате "фатальной ошибки" в работе российской ПВО осколки упали в центре Белгорода. Днем ранее - 29 декабря - массированному ракетному удару со стороны РФ подверглись 10 областей Украины. Тогда, по данным украинских властей, погибли более 40 человек, по меньшей мере 150 были ранены. Минобороны РФ заявило, что целями той атаки были исключительно военные объекты.

Часть укрытий под замком, есть проблемы с системой оповещения

Удар по центру Белгорода для многих жителей оказался совершенно неожиданным, несмотря на то, что этот приграничный с Украиной регион России постоянно упоминается в новостных сводках. Ранее чаще всего под обстрелы попадал небольшой город Шебекино - самый близкий к границе с Украиной. Летом прошлого года местные власти объявили масштабную эвакуацию - по официальным сообщениям, вывезено было около 90% жителей (в Шебекино всего проживало около 40 тыс человек). В прошлом году в город разрешили вернуться всем желающим.

С начала вторжения России в Украину если снаряды и долетали до Белгорода, то до окраин, рассказала DW 24-летняя жительница областного центра Кристина. Ее квартира находится в самом центре города, куда пришелся удар 30 декабря. Дом Кристины не пострадал - в отличие от соседнего, куда прилетели осколки.

В результате ракетного удара Украины по Белгороду погибли 25 человек Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

С тех пор город обстреливался еще около шести раз. Несмотря на то, что снаряды и осколки падают в разных частях Белгорода, взрывы хорошо слышны в ее квартире, говорит Кристина. В эти моменты, рассказывает девушка, она вместе со своей мамой и младшей сестрой прячутся в ванной, несколько раз все ее родственники, кроме самой Кристины, спускались в подвал. "Не хочу туда, лучше сразу погибнуть, а не оказаться под завалами дома", - объясняет она.

Чаще всего времени на то, чтобы переместиться в подвал, нет - сирена, по словам Кристины, как правило, звучит уже после обстрелов. Помимо этого в городе выявили проблемы с укрытиями: местные жители выкладывали фото некоторых убежищ, остававшихся на замке и после обстрела 30 декабря. Власти Белгорода еще в 2022 году заявляли, что подготовили 1700 убежищ для гражданского населения. На это и на обновление системы оповещения, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, было израсходовано более 60 млн рублей.

Часть горожан уезжают из Белгорода из-за обстрелов

Сейчас власти области занимаются поиском неразорвавшихся боеприпасов, призывая местных жителей не поднимать подозрительные предметы. Из-за одного такого несдетанировавшего снаряда на улице Красноармейской было решено эвакуировать 323 дома - это около 600 человек.

Город погрузился в траурную тишину, описывает настроения в Белгороде Кристина. На улицах немноголюдно - три самых крупных торговых центра не работают, на маршруты выпускают меньше общественного транспорта, чем прежде, отменены все развлекательные мероприятия. Массовыми остаются публичные занятия по оказанию первой медицинской помощи - на них записываются десятки людей, желающих оказаться в числе будущих волонтеров.

Власти Белгородской области занимаются поиском неразорвавшихся боеприпасов после ракетного удара Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Один из таких волонтеров - 20-летний студент Роман Ефимов, с которым пообщалась DW. Роман помогает сортировать и отвозить помощь пострадавшим от обстрелов. В остальное время, делится он, лишний раз лучше не выходить на улицу. Уезжать из города он не планирует, так как "некуда". Не намерена покидать Беогород и семья Кристины - из-за необходимости ухаживать за престарелой бабушкой: "Она никуда не поедет. И одну ее оставлять мы тоже не можем".

Большая часть горожан проводят праздничные дни дома, некоторые обдумывают возможность переезда в соседние города. В первых числах января из продажи быстро исчезли билеты на поезда до Москвы - в чатах белгородцы делились скриншотами сайта РЖД с последними свободными местами.

Впрочем, чаще всего горожане предпочитают пережидать обстрелы у родственников в Воронежской и Курской областях, рассказали DW несколько местных жителей. В небольших населенных пунктах наиболее безопасно, уверены они. "Вопрос только в том, сколько еще будет обстрелов?" - говорит один из собеседников. Его, как и многих других горожан, от переезда удерживает работа, а также сложности при переводе детей из школ и детских садов.

Часть белгородцев призывают мстить за погибших земляков

Белгородские паблики в соцсетях заполнены спорами местных жителей, в которых затрагиваются причины обстрелов города со стороны Украины. В группе "В Белгороде" в "Вконтакте" некоторые пользователи призывают закончить военные действия и вывести российские войска из Украины, кто-то критикует Кремль за необъявление траура в стране. Но чаще можно встретить призывы к "возмездию" - "взятию Харькова" и обстрелу в ответ украинских городов. "По Киеву в ответ за Белгород", - написала местная жительница Анастасия Минченко. "В Белгород прилетело в ответ за 6 городов Украины от 29 декабря", - возразил ей Владимир Зиновьев.

Один из знакомых прислал Кристине фотографию с фронта: российские военные подписывают снаряды фразами "За Викторию Потрясаеву" (погибшая при обстреле Белгорода мать двух маленьких детей. - Ред.), "За детей Белгорода" и других белгородцев, погибших 30 декабря. Ожесточение с обеих сторон, отмечает девушка, особенно ярко проявляется в соцсетях: украинцы, по ее выражению, оставляют "людоедские" комментарии, той же монетой отвечают "военные патриоты" из российских городов.

"У меня были действительно добрые, либерально настроенные друзья. Но и среди них есть те, кто в итоге сказал, типа, да, не знаю, разбомбите их уже, чтобы нас не обстреливали. Это очень больно, горько и обидно", - призналась Кристина.

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