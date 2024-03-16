В Белгороде два человека погибли при воздушной атаке

Мужчина и женщина скончались в результате атаки на Белгород с использованием реактивных снарядов залпового огня "Вампир", еще три мужчины получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгород в очередной раз подвергся воздушной атаке. Ее жертвами стали два человека - мужчина и женщина, сообщил в Telegram-канале утром в субботу, 16 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, на подлете к городу средствами ПВО были сбиты восемь реактивных снарядов залпового огня "Вампир".

"Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали, - написал Гладков.- Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки".

Указывается, что еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы и были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Повреждения в результате воздушной атаки на Белгород

По данным Вячеслава Гладкова, в семи многоквартирных домах в Белгороде в результате атаки были выбиты окна, получили повреждения балконы и лоджии. Кроме того, незначительно пострадали два социальных объекта и два хозяйственных объекта. По предварительным данным, повреждены 15 автомобилей.

"В Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое - повреждены 6 частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное пострадало по одному частному домовладению и по одному автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ "Сити Молл", - указал Гладков.

Фото- и видеозаписи взрывов в Белгороде утром 16 марта опубликовали также местные Telegram-каналы.

Атаки дронов на Белгородскую и Курскую области

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Глотово Грайворонского городского округа в ночь на 16 марта. Отмечалось, что тогда от удара дрона загорелась машина и пострадали пять человек, находившиеся в ней. Трое мужчин получили контузию, женщина - осколочные ранения лица, еще один мужчина - проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 16 марта над территорией Белгородской области были перехвачены дежурными средствами ПВО и уничтожены три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У". Еще два дрона были уничтожены над регионом в 8.30 (мск), еще один - около 9.00 (мск), следует из дальнейших сообщений , обнародованных позже утром 16 марта.

Об атаке беспилотников в ночь на 16 марта рассказал также губернатор Курской области Роман Старовойт. Утром 16 марта Минобороны РФ заявило об уничтожении ночью над территорией этого регионаи пяти украинских беспилотников.

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