Губернатор отрицает ведение боев в Белгородской области

По словам Вячеслава Гладкова, в регионе "украинских войск нет, бой идет за его пределами". Ранее российские "военкоры" сообщили о бое в районе села Козинка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 14 марта, заявил, что вернулся из Грайворонского городского округа, где, как утверждают российские провоенные блогеры, были бои. Гладков заверил, что на территории региона "украинских войск нет, бой идет за его пределами". "Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Ранее российские "военкоры" сообщили, что на российско-украинской границе идет бой. Так, по словам Юрия Котенка, у села Козинка совершил высадку украинский вертолетный десант. Пророссийский Telegram-канал WarGonzo также написал о высадке десанта, заявив, что Украина "увеличивает напор" в приграничных районах, чтобы "помешать нормальному проведению выборов".

Бои в российском приграничье

12 марта в приграничных районах Белгородской и Курской областей произошли бои между российскими военными и бойцами легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", которые воюют на стороне Украины.

Представители формирований заявляли, что им удалось пересечь границу, а боестолкновения велись на территории России. В то же время Минобороны РФ заверило, что российские военные не допустили нарушений государственной границы, убив 234 диверсанта. 13 марта представители легиона "Свобода России" утверждали, что остаются на территории Курской области.

Утром 14 марта в России вновь сообщили о боях с диверсантами в приграничных районах. В Минобороны РФ заявили, что попытка прорыва была сорвана. В то же время российские "военкоры" рассказали об атаках на пограничный пост Сподарюшино Белгородской области и боях в районе поселка Теткино Курской области.

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