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При обстреле Белгорода погиб один человек

Жан Рофе
20 марта 2024 г.

Белгород обстреляли из системы залпового огня Vampire, сообщило Минобороны РФ. По словам губернатора, есть погибший и раненые.

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Последствия обстрела Белгорода 16 марта 2024 года
Последствия обстрела Белгорода 16 марта 2024 годаФото: Governor of Belgorod Region via REUTERS

Город Белгород и Белгородская область в среду, 20 марта, снова подверглись обстрелу. По данным Минобороны РФ, атака с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" была совершена украинской стороной около 11.30 по местному времени.

"Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении российского военного ведомства в Telegram.

Около 11.30 в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Примерно через полчаса тревогу отменили. Местные ресурсы публикуют видео предполагаемых последствий обстрела.

При обстреле Белгорода один человек погиб и двое ранены

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на Белгородскую область погиб мужчина, еще два человека пострадали. "У девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины - осколочные ранения правой верхней конечности", - уточнил он.

Кроме того, по словам губернатора, повреждения получили несколько домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы.

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