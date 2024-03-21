РДК: Атаки в Белгороде сорвали наступление РФ в Украине

Представители российских добровольческих формирований, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), называют атаки на территории Белгородской и Курской областей "ограниченной военной операцией", которая помешала масштабному наступлению российской армии на украинских территориях.

"Путинская армия имела цель: провести существенные атаки ко дню инаугурации Путина. Соответственно, наша операция сорвала эти планы. Они вынуждены были перебрасывать многочисленные силы с Купянского направления для того, чтобы удержать пока еще свою Курскую и Белгородскую области", - рассказал на пресс-конференции в Киеве в четверг, 21 марта, представитель "Легиона Свобода России" (ЛСР) Алексей Барановский. По его информации, в ответ на утреннюю ракетную атаку по Киеву 21 марта формирования российских добровольцев нанесли удар по военному объекту, где находилось по крайней мере девять военнослужащих РФ.

Командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин (позывной White Rex), в свою очередь, назвал бои, которые вот уже 10-й день продолжаются в Белгородской области, "открытием второго фронта". "Мы смогли перенести полномасштабные боевые действия на территорию врага. Если раньше мы говорили, что государственная граница РФ превратилась в укрепленную зону, то сейчас это продолжение линии фронта", - добавил он.

Потери военных и гражданских

Представители российских добровольческих подразделений в составе ВСУ утверждают, что армия РФ за 10 дней потеряла 651 военного убитым и более 900 ранеными. "Российские освободительные силы уничтожили 121 единицу техники противника, 50 единиц техники было выведено из строя", - добавил Барановский.

В министерстве обороны РФ не раскрывают военных потерь, зато обвиняют украинские вооруженные силы в многочисленных жертвах среди мирного населения из-за артиллерийских обстрелов и авиационных ударов. "Местные жители делают максимально правильно - прячутся в подвалы. Мы неоднократно объявляли "гуманитарные коридоры" для эвакуации гражданских и фактически прекращали на ночь боевые действия. Мы призывали к эвакуации Белгорода и Курска, но для региональных властей провести так называемые "выборы" было важнее", - отметил Барановский.

Добровольцы - здесь, партизаны - там

"Спецоперация", как ее называют сами участники из российских добровольческих формирований, воюющих на стороне Украины, стала крупнейшим рейдом вглубь территории РФ за два года полномасштабной войны. Официально ВСУ отрицают свое участие в боевых действия на российской территории, утверждая, что за эти операции отвечает исключительно "российское освободительное движение".

"Когда мы находимся на территории Украины, мы военнослужащие ВСУ - подчиняемся украинскому командованию, обеспечены украинским оружием. Когда мы идем на территорию России, мы больше не военнослужащие ВСУ, а граждане России, которые взяли в руки оружие - трофейное. И на территории РФ мы работаем как повстанческая, партизанская армия", - пояснил Барановский.

ЛСР, РДК и батальон "Сибирь" в совместном заявлении пообещали расширять масштабы военных рейдов вглубь РФ. В то же время, нынешний состав и численность этих подразделений пока не позволяют "захватывать районные центры и города и удерживать их", признал Никитин.

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