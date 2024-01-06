ГСЧС: В Киеве обезврежена боевая часть сбитого "Кинжала" РФ

Неразорвавшаяся боеголовка ракеты обнаружен в Шевченковском районе столицы Украины. Российские провоенные блогеры утверждают, что на фотографиях ГСЧС изображен не "Кинжал".

Саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили в Шевченковском районе Киева боевую часть ракеты российского гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал". Об этом представители ГСЧС сообщили в пятницу, 5 января.

Ведомство опубликовало снимок мужчины в рабочей спецовке , стоящего на дне котлована рядом со снарядом. В службе подчеркнули, что работа с разными видами боеприпасов, ракетами и самодельными взрывными устройствами является обыденным делом для саперов ГСЧС.

Министерство обороны РФ не комментировало утверждения украинской стороны. Между тем пророссийские военные блогеры, в частности Юрий Подоляка, утверждают, что речь идет не о ракете комплекса "Кинжал", а об одной из старых ракет советской разработки - Х-22 или Х-31 - или их модификации.

ВСУ: Сбито уже 15 "Кинжалов"

Украина 29 декабря 2023 года попала под одну из самых масштабных воздушных российских атак за время войны. Около 40 человек погибли, десятки получили ранения. Для обстрела были использованы в том числе ракеты "Кинжал", указал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кроме того, эти ракеты применялись в ходе атаки 2 января, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам Юрия Игната, к концу 2023 года за время работы в Украине зенитного ракетного комплекса Patriot были сбиты 15 российских "Кинжалов".

Обстрелы Белгорода

В последние дни обстрелам подвергается и российский Белгород. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате удара по центру города 30 декабря 2023 года погибли 25 человек. Власти обещают помочь в эвакуации всем жителям Белгорода, желающим покинуть город.

Украинские военные официально не комментировали обстрел Белгорода. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах заявило, что удар был нанесен по военным объектам.

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