Стрельба в Подмосковье: Десятки жертв в концертном зале

Перед началом концерта в "Крокус холле" трое в камуфляже открыли огонь. По неподтвержденным сообщениям, погибли и ранены десятки людей.

В подмосковном Красногорске в результате стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл", по неподтвержденным сообщениям, погибли и ранены десятки людей. Перед началом концерта рок-группы "Пикник" вечером в пятницу, 22 марта, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь. Сообщается также о взрыве и пожаре в здании.

На видео, выложенных в российских соцсетях, слышна стрельба из автоматов.

В оперативных службах агентству ТАСС сообщили, что после стрельбы, устроенной неизвестными, идет эвакуация людей. Информация об обстоятельствах случившегося, а также о том, есть ли пострадавшие и погибшие, уточняется, сообщает ТАСС. Корреспондент агентства передает, что кровля концертного зала почти полностью объята огнем, внутри остаются люди.

По данным Baza, в здании еще могут оставаться до 100 человек. Как минимум 12 человек погибли, пострадали не менее 35 человек. Точных данных о нападавших пока нет. Некоторые очевидцы говорят, что их было несколько. Стреляли из автоматов, также в здании устроили взрыв, передает Baza.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место. Создан оперативный штаб. Два вертолета Ка-32 уже направлены к месту происшествия.

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