Путин обратился к россиянам спустя 19 часов после теракта

В обращении к россиянам, последовавшем спустя почти сутки после событий в Красногорске, Путин назвал случившееся "подготовленным массовым убийством". Он утверждает, что исполнители "пытались скрыться в сторону Украины".

"Все четверо" исполнителей теракта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" были задержаны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступив с телеобращением к согражданам спустя почти сутки после трагических событий - в субботу, 23 марта.

При этом он заявил, что подозреваемые "пытались скрыться в сторону Украины, где для них, по предварительным данным, было создано окно для перехода границы". Всего, по словам Путина, были задержаны 11 человек. О якобы обнаруженном в теракте "украинском следе" до выступления Путина сообщали и российские пропагандисты.

"Мы столкнулись с подготовленным с массовым убийством мирных людей. Это показательная казнь. Все исполнители, организаторы и заказчики понесут наказание. Мы установим и покараем каждого", - подчеркнул Путин.

Во всех регионах России введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера, указал президент РФ. 24 марта объявлено в России днем общенационального траура.

С осуждение теракта раньше Путина выступили канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и многие другие политики.

Украина категорически отрицает причастность к теракту в "Крокус Сити Холле"

Ранее, поздним вечером 22 марта, МИД Украины опубликовал на своем сайте официальный комментарий относительно теракта в подмосковном Красногорске. "Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске, - говорилось в этом документе. - Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества".

"Призываем международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку нашего государства в противостоянии преступной российской агрессии", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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