Власти Германии осудили теракт под Москвой

Канцлер ФРГ Шольц, глава МИД Бербок и вице-канцлер Хабек соболезнуют семьям жертв атаки на "Крокус Сити Холл". Берлин осуждает "трусливый, бесчеловечный террор" где угодно, указали в МИД Германии.

Германия осуждает атаку на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в субботу, 23 марта. "Мы осуждаем ужасающее террористическое нападение на невинных зрителей концерта, - написал глава правительства в соцсети X. - Наши мысли - с семьями жертв и всеми ранеными".

Речь идет о "трусливом, бесчеловечном терроре", который Берлин осуждает "где угодно", отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Мы сочувствуем народу России", - добавила она, выразив соболезнования семьям жертв. "Невинные люди, которые просто хотели пойти на рок-концерт, были хладнокровно убиты", - указала глава внешнеполитического ведомства.

В свою очередь вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) особо выделил необходимость как можно скорее прояснить предпосылки нападения. Он также выразил соболезнования родственникам жертв.

Эксперты в ФРГ и чиновники США видят причастность ИГ

Между тем председатель комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) предостерег от связывания с терактом Украины, более двух лет отражающей вторжение российских войск. "По мнению экспертов, письменное признание ИГ (террористическая группировка "Исламское государство". - Ред.) является подлинным, и все указывает на исламистских террористов", - заявил политик изданиям медиагруппы Funke.

Ранее уверенность в причастности ИГ к атаке выразил профессор Королевского колледжа Лондона Петер Нойман (Peter Neumann). Американская газета The New York Times (NYT) и CBS News со ссылкой на чиновников США сообщили, что за терактом под Москвой стоит "Исламское государство". По сведениям NYT, речь идет о действующем в Афганистане отделении ИГ - Вилаят Хорасан (ИГИЛ-К). Соединенные Штаты в соответствии с требованием разведывательного сообщества предоставили России разведданные о вероятном нападении, подчеркнул собеседник CBS News.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта группа вооруженных лиц открыла огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар. Власти России квалифицировали нападение как террористический акт. По официальным данным, не менее 115 человек погибли, более 110 пострадали в результате атаки.

У знаковых мест в ряде городов России и у дипломатических представительств РФ за рубежом стали появляться импровизированные мемориалы. Несколько российских регионов отменили все массовые мероприятия на ближайшие дни. Совет Безопасности ООН выступил с осуждением теракта.

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