История таджикской ячейки ИГ в ФРГ: "Иншалла, сделаем, что сможем"

В высшем земельном суде в Дюссельдорфе ранее уже рассматривалось много дел предполагаемых исламских террористов, но в среду, 19 мая, там начнется один из крупнейших подобных судебных процессов. На скамье подсудимых - пятеро выходцев из Таджикистана: Комрон Б., Азизжон Б., Мухаммад-али Г., Фарходжон К. и Сунатулло К.

Их полные имена в целях защиты личных данных не раскрываются. Все они - молодые люди, от 25 до 33 лет. Таджикистанцев обвиняют в работе на террористическую организацию "Исламское государство" и подготовке в Германии терактов от имени ИГ.

Террористическую сеть раскрыли в пандемию

Выходцев из Таджикистана, которые попали в Германию в поисках убежища, задержали в середине апреля 2020 года - в ФРГ тогда был объявлен локдаун, страна жила в ожидании ежедневных сводок о распространении коронавируса, так что новость о раскрытии террористической ячейки осталась почти незаметной.

Здание суда в Дюссельдорфе оснащено системой безопасности для проведения сложных процессов

Между тем это была очень крупная операция: 350 сотрудников полиции при поддержке полицейского спецназа участвовали в обезвреживании группы, проведя задержания сразу в нескольких населенных пунктах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

История таджикской ячейки ИГ началась не позднее 2017 года, считает сторона обвинения. Центральную роль в группе играли Равшан Б. - его уже осудили в январе 2021 года на семь лет лишения свободы по отдельному делу, и Азизжон Б. Оба имели тесные контакты с высокопоставленными руководителями ИГ в Афганистане и Сирии, в частности с выходцем из Дагестана Арсеном М.

"Абу Фатима" дал задание готовить теракты в Германии

К Равшану Б. остальные присоединились в начале 2019 года, считает обвинение, собственно, и основав ячейку ИГ в Германии под кодовым названием "Таким". Первоначальный план предполагал, что группа отправится на родину в Таджикистан для участия в антиправительственных вооруженных действиях на стороне террористов из ИГ. Но затем тот самый Арсен М., кличка "Абу Фатима", которого следствие называет одним из ключевых вербовщиков ИГ, переключил внимание таджикской ячейки на цели в ФРГ.

В частности, предполагаемые джихадисты стали изучать возможности нанесения ударов по двум военно-воздушным базам США в ФРГ. Также они, утверждает обвинение, намеревались убить в Германии перешедшего в христианство иранца-ютьюбера, известного своей критикой ислама. "Иншалла, сделаем что сможем", - был ответ Равшана Б., который со ссылкой на материалы следствия цитирует газета Die Welt.

Новый лидер, новая стратегия джихадистов

Таджикская ячейка ИГ в ФРГ оставалась активной и после того, как Равшана Б. в марте 2019 года арестовали. Следствие считает, что после этого руководство взял на себя Фархождон К., который изменил стратегию работы. "Обвиняемые сконцентрировались на радикализации молодых мусульман в Германии и их вербовке для ИГ, но прежде всего - на сборе финансовой помощи для организации, которая к тому моменту была побеждена в Сирии", - говорится в обвинительном заключении прокуратуры.

У таджикской ячейки были контакты с тем, кто совершил теракт в Вене и в Стокгольме

Что касается обязанностей внутри ячейки, то установлено, что Фархождон К. собирал и регулярно отправлял через Турцию крупные суммы денег на помощь ИГ в Сирии и Ираке. Размер переводов следствие не разглашает, но известно, что, например, Равшан Б. отправил сторонникам ИГ только в феврале 2019 года тысячу евро двумя траншами. Тем временем другой член группы, Азизжон Б., по заданию руководства ИГ работал администратором сразу нескольких пропагандистских каналов ИГ в соцсетях.

Для сбора средств ("для братьев") и для реализации своих планов в Германии члены таджикской ячейки, как утверждает сторона обвинения, взялись совершить заказное убийство одного бизнесмена в Албании. С заказчика попросили вознаграждение в размере 40 тысяч долларов США. Равшан Б. и еще один участник группы отправились в Албанию, получив от чеченцев-посредников по дороге в Австрии необходимое оружие с глушителем. На месте группа выследила жертву, но в последний момент киллеры засомневались в том, что целятся в того человека, и заказ не выполнили.

Оружие в наличии, как и планы ударов - в том числе с воздуха

При обыске у членов таджикской ячейки обнаружили огнестрельное оружие и патроны, а также планы изготовления взрывных устройств и ряд предметов, которые могли быть использованы для этого. Жену одного из предполагаемых террористов участники ячейки попросили поинтересоваться возможностью попасть на курсы парапланеризма - следствие подозревает, что все это было для того, чтобы попытаться нанести удары с воздуха.

Члены предполагаемой джихадистской группировки осваивали навыки владения оружием, играя вместе в пейнтбол. Мусульмане должны постоянно тренироваться, чтобы быть готовыми "уничтожить всех неверных", цитирует заявления Комрона Б. немецкая газета Express, ссылаясь на материалы следствия. Сначала члены ячейки планировали в результате терактов пожертвовать собой, но позже передумали. Тот же Комрон Б. предлагал скорее устраивать атаки из засады. Мол, готов хоть завтра "зарезать своих соседей".

История Комрона Б. - вообще отдельная минисага. В октябре 2019 года немецкие власти выслали представлявшего угрозу для национальной безопасности таджика, который не получил убежище в ФРГ, обратно в Таджикистан. В Душанбе его сразу задержали, но подельники нашли деньги - 7000 евро - и выкупили его из заключения. Комрон Б. тут же вернулся в Европу - в Албанию. Уже оттуда таджика по запросу властей ФРГ передали для участия в начинающемся судебном процессе в Дюссельдорфе.

Международные связи джихадистов делают процесс особенным

Особенным, по мнению правоохранительных органов ФРГ, данный судебный процесс делает тот факт, что у предполагаемых террористов была обширная международная сеть контактов. Члены таджикской ячейки ИГ через мессенджер Telegram поддерживали тесные связи с джихадистами, совершившими теракты в Вене и Стокгольме (четверо и пятеро погибших соответственно).

Самый известный таджикский джихадист из ИГ Гулмурод Халимов (фото из архива)

Кроме того, немецкие правоохранительные органы впервые столкнулись с феноменом исламского экстремизма из Таджикистана. Выходцы из этой страны давно играют в деятельности ИГ значительную роль, как, например, бывший омоновец Гулмурод Халимов, но в Германии до сих пор не было замечено таджиков-террористов.

"Такого у нас еще не было", - цитирует еженедельник Der Spiegel одного следователя, который добавил, что поначалу работу его коллег тормозила нехватка переводчиков. К счастью для следствия, заговоривший и признавший свою вину Равшан Б. помог собрать достаточно улик против остальных членов группы.

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