 В Дюссельдорфе начался процесс по делу возможной ячейки ИГ в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.09.2020

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Германия

В Дюссельдорфе начался процесс по делу возможной ячейки ИГ в ФРГ

Следователи располагают данными о том, что члены ячейки обращались в летные школы, где интересовались условиями полетов парапланов и беспилотников. Подсудимые планировали теракты в ФРГ.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе

Высший земельный суд в Дюссельдорфе

В высшем земельном суде в Дюссельдорфе (земля Северный Рейн - Вестфалия) во вторник, 22 сентября, начался процесс по делу предполагаемого радикального исламиста из Таджикистана - 30-летнего Равшана Б., которого обвиняют в том, что он вместе с сообщниками планировал теракты от имени группировки "Исламское государство" (ИГ) в Германии. По словам представителя прокуратуры, члены предполагаемой террористической ячейки обращались в летные школы, где интересовались условиями полетов парапланов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, они изготавливали самодельные взрывные устройства.

Выходцу из Таджикистана также вменяют в вину нарушение законов о владении оружием и о финансировании терроризма. По версии следствия, ячейка была основана в январе 2019 года, ее члены поддерживали связь с высокопоставленным представителем ИГ в Сирии, который настраивал их на борьбу с "неверными" в ФРГ. Отдельные распоряжения поступали и от главаря джихадистов в Афганистане.

Заказное убийство в Албании

Как полагают прокуроры, для финансирования своей деятельности ячейка заключила контракт на совершение заказного убийства в Албании за вознаграждение примерно в 40 тысяч долларов (34 тысяч евро). С этой целью Равшан Б. с сообщниками через Австрию въехал в Албанию, где приобрел огнестрельное оружие с глушителем. Согласно обвинительному заключению, сообщники не смогли однозначно идентифицировать жертву, поэтому преступление не было совершено и им пришлось покинуть страну. Еще одна атака готовилась в Германии - ее целью должен был стать мужчина, с точки зрения организаторов, критично высказывавшийся об исламе. Выполнить задуманное помешало задержание Равшана Б. с сообщниками в марте 2019 года.

Ожидается, что судебные слушания продлятся не менее 40 дней.

В начале августа по запросу Федеральной прокуратурыГермании Албания экстрадировала гражданина Таджикистана Комрона Б., подозреваемого властями ФРГ в терроризме. В аэропорту Франкфурта-на-Майне он был арестован на основании ордера, выданного в апреле Федеральной судебной палатой Германии. По версии следствия, Комрон Б. был причастен к формированию террористической ячейки в ФРГ.

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    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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В Германии задержаны таджики, готовившие теракты

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