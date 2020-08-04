В Дюссельдорфе начался процесс по делу возможной ячейки ИГ в ФРГ

В высшем земельном суде в Дюссельдорфе (земля Северный Рейн - Вестфалия) во вторник, 22 сентября, начался процесс по делу предполагаемого радикального исламиста из Таджикистана - 30-летнего Равшана Б., которого обвиняют в том, что он вместе с сообщниками планировал теракты от имени группировки "Исламское государство" (ИГ) в Германии. По словам представителя прокуратуры, члены предполагаемой террористической ячейки обращались в летные школы, где интересовались условиями полетов парапланов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, они изготавливали самодельные взрывные устройства.

Выходцу из Таджикистана также вменяют в вину нарушение законов о владении оружием и о финансировании терроризма. По версии следствия, ячейка была основана в январе 2019 года, ее члены поддерживали связь с высокопоставленным представителем ИГ в Сирии, который настраивал их на борьбу с "неверными" в ФРГ. Отдельные распоряжения поступали и от главаря джихадистов в Афганистане.

Заказное убийство в Албании

Как полагают прокуроры, для финансирования своей деятельности ячейка заключила контракт на совершение заказного убийства в Албании за вознаграждение примерно в 40 тысяч долларов (34 тысяч евро). С этой целью Равшан Б. с сообщниками через Австрию въехал в Албанию, где приобрел огнестрельное оружие с глушителем. Согласно обвинительному заключению, сообщники не смогли однозначно идентифицировать жертву, поэтому преступление не было совершено и им пришлось покинуть страну. Еще одна атака готовилась в Германии - ее целью должен был стать мужчина, с точки зрения организаторов, критично высказывавшийся об исламе. Выполнить задуманное помешало задержание Равшана Б. с сообщниками в марте 2019 года.

Ожидается, что судебные слушания продлятся не менее 40 дней.

В начале августа по запросу Федеральной прокуратурыГермании Албания экстрадировала гражданина Таджикистана Комрона Б., подозреваемого властями ФРГ в терроризме. В аэропорту Франкфурта-на-Майне он был арестован на основании ордера, выданного в апреле Федеральной судебной палатой Германии. По версии следствия, Комрон Б. был причастен к формированию террористической ячейки в ФРГ.

Смотрите также:

Женщины с оружием против "Исламского государства" Наблюдение за врагом Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

Женщины с оружием против "Исламского государства" В авангарде сопротивления Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Четкая видимость Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Верный спутник Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" В поисках убежища Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Травма на всю жизнь Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

Женщины с оружием против "Исламского государства" После сражения Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Дружба как символ победы Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

Женщины с оружием против "Исламского государства" Борьба за свободу Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы. Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова

