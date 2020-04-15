В Германии предъявлены обвинения еще пяти таджикским джихадистам

В Германии через три недели после вынесения обвинительного приговора исламисту из Таджикистана предъявлены обвинения еще пятерым предполагаемым членам террористической группировки, сообщила Федеральная прокуратура ФРГ в понедельник, 15 февраля. По данным прокуратуры, эти боевики планировали теракты на территории Германии, в частности намеревались убить оператора YouTube-канала из города Нойс, публиковавшего материалы с критикой ислама. Второй судебный процесс тоже будет проходить в Дюссельдорфе.

Правоохранительные органы разгромили эту террористическую ячейку еще в апреле 2020 года. Тогда в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия были задержаны четверо мужчин. Джихадист, который 26 января первым получил тюремный срок, уже тогда находился в следственном изоляторе. Шестой предполагаемый террорист был позднее экстрадирован из Албании. По данным федеральной прокуратуры, в группировку входил и седьмой участник, который после высылки из Германии находится за границей.

Подготовка к терактам

Согласно сообщению прокуратуры, члены этой группировки проходили подготовку с другими исламистами, имевшими связи с террористом из Вены, который 2 ноября убил в столице Австрии четырех человек и ранил еще многих, прежде чем полиция застрелила его. Боевики с помощью пейнтбола отрабатывали тактику проведения терактов. Один из них, по данным следствия, как минимум с марта 2017 года являлся членом джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ), работая с русско- и таджикскоязычной онлайн-сетью, где вербовались единомышленники и производился сбор пожертвований.

В сообщении федеральной прокуратуры отмечается, что группировка в Германии была создана в январе 2019 года. Боевики уже раздобывали инструкции и материалы для производства взрывных устройств, а также ствол для запланированного убийства в Нойсе. В прокуратуре полагают, что преступление удалось предотвратить лишь благодаря "вмешательству спецназа вскоре после передачи орудия убийства".

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