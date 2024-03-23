ФСБ отчиталась о задержании напавших на "Крокус Сити Холл"

В России по ТВ показали видео предполагаемого допроса участников расстрела гостей концертного зала "Крокус Сити Холл". В МВД заявили, что четверо подозреваемых в теракте - иностранцы.

В Брянской области были задержаны 11 человек, "в том числе четыре человека, принимавших непосредственное участие в осуществлении террористического акта в комплексе "Крокус Сити Холл". Такое заявление опубликовала на своем сайте ФСБ России в субботу, 23 марта. Позже те же данные повторил президент РФ Владимир Путин, обратившийся к согражданам спустя почти 20 часов после теракта в Красногорске.

Как заявили в российской спецслужбе, подозреваемые "пытались скрыться, продвигаясь на автомобиле в сторону российско-украинской границы", они "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Видео предполагаемого допроса подозреваемых в теракте

В тот же день, 23 марта, государственный телеканал "Россия-24" показал фрагмент видеоролика, на котором, как утверждается, запечатлен допрос одного из задержанных по подозрению в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". То же видео выложила у себя в Telegram главред финансируемого правительством РФ телеканала RT Маргарита Симоньян.

На длящемся три минуты видео молодой мужчина, говорящий с сильным акцентом, сообщает, что 22 марта он "застрелил людей за деньги", "полмиллиона рублей". По словам допрашиваемого, перед этим, месяц назад, ему написал в Telegram помощник "проповедника", предложивший деньги за то, чтобы он убил "любых людей".

Позднее Симоньян выложила еще одно видео. На нем, по ее словам, изображен "главарь" террористов. Его допрашивают при помощи переводчика. Мужчина говорит, что 10-12 дней назад он познакомился в Telegram с человеком по имени Абдулло, они купили на Дмитровском шоссе машину и хотели на ней работать.

Видео допроса подозреваемых распространили также провоенный Telegram-канал "Рыбарь", считающийся близким к силовым структурам Telegram-канал "112" и другие.

Силовики при задержании отрезали подозреваемому ухо

Во второй половине дня 23 марта появилось видео, на котором якобы изображен момент задержания еще одного подозреваемого - предположительно, Раджаба Ализаде. На записи человек в камуфляже удерживает Ализаде на земле, после чего отрезает у него кусок уха и пытается засунуть его мужчине в рот.

Официальная представительница МВД РФ Ирина Волк сделала заявление, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта являются иностранными гражданами.

Между тем Telegram-канал "Можем объяснить" написал , что, судя по всему, задержания подозреваемых в теракте были проведены вблизи не украинской, а белорусской границы. МИД Украины 22 марта обнародовал официальный комментарий, в котором категорически отверг причастность страны к теракту в России. О том, что теракт действительно был организован ИГ, сообщали также американские и европейские источники.

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