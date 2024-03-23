Эксперт: Кремль использует теракт в "Крокусе" для пропаганды

Ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле" взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Глава "Проекта по противодействию экстремизму" - о том, как на атаку отреагирует Кремль.

DW обсудила теракт в "Крокус Сити Холле" и возможную причастность к нему "Исламского государства" с экспертом по Ближнему Востоку Хансом-Якобом Шиндлером (Hans-Jakob Schindler), который возглавляет "Проект по противодействию экстремизму" (Counter Extremism Project) в Нью-Йорке и Берлине.

DW: Почему так называемое "Исламское государство" атаковало Москву?

Ханс-Якоб Шиндлер: Конечно, Россия - одна из целей "Исламского государства". И мой проект и правительство США предполагают, что с наибольшей вероятностью нападение совершило отделение ИГ "Вилаят Хорасан". В последние месяцы пропаганда этой группировки против России заметно активизировалась. Правительство США заявило, что две недели назад, 7 марта, оно передало России разведданные о том, что в ближайшие пару недель концерты в России станут целью "Вилаят Хорасан". Все указывает на то, что они стоят за этим нападением.

Эксперт по Ближнему Востоку, глава "Проекта по противодействию экстремизму" Ханс-Якоб Шиндлер Фото: DW

Вы говорите, что американские чиновники предупреждали Москву о возможности такой атаки. Получается, их не восприняли всерьез?

- К сожалению, президент Путин выступил с официальным заявлением, в котором он, по сути, высмеял разведданные и назвал их шантажом, мол, американцы хотели показать, что "Россия - не в безопасности". Это плохо закончилось.

Вернемся к террористической группировке "Исламское государство". Насколько велико ее присутствие в России и в регионе, чтобы она представляла угрозу?

- "Аль-Каида" и "Исламское государство" всегда имели присутствие в России. Напомню, что в 90-е и начале двухтысячных было несколько терактов под руководством "Аль-Каиды". Похоже, ко вчерашнему теракту причастны исполнители из Таджикистана. Таджикские исполнители, связанные с ИГ, не раз попадали под арест в Европе, в том числе в 2020 году в Германии. Эти группы являются частью ИГ, и они нацелены в первую очередь не на завоевание территории, а на атаки в других странах. Попыток было немало.

Люди после теракта несут цветы к "Крокус Сити Холлу" Фото: Piknik

Что стоит ожидать сейчас? Как ответит Кремль?

- Это, конечно, еще одна печальная сторона этой истории. Москва и российское правительство активно занимаются пропагандой. И они сделают из этого нападения все, что захотят. Так что, конечно, это позор для российских спецслужб, и позор, что Владимир Путин высмеял разведданные, указывающие именно на этот тип атаки. Российский нарратив уже конструирует вторую реальность. Представитель МИД России заявил, что если у американцев есть разведданные, то они должны передать их России, что они и сделали перед атакой.

Так что мы уже живем в альтернативной реальности, где официальное заявление, выпущенное официальными пропагандистскими медиа "Исламского государства" с признанием ответственности за эту атаку, рассматривается как возможная фальшивка, возможная неправда. И вдруг начинают указывать на Украину. Так что, к сожалению, к тому, что говорят в России, на данный момент сложно доверять.

Вы говорите, что теперь обвиняют Украину. Что это может означать для продолжающейся там войны?

- Я имею в виду, что это автократический режим. И он явно стал еще более авторитарным в последние годы, особенно после вторжения в Украину в 2022 году. Я думаю, режим продолжит движение в эту сторону. Это могут быть дальнейшие атаки на Украину, новая мобилизация солдат в России. Режим будет пользоваться этой атакой. Он не будет объективно расследовать это нападение, по крайней мере, публично, и будет использовать его в пропаганде. И, к сожалению, это будет означать, что давление на Украину, скорее всего, усилится.

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