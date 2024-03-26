Силовики РФ обвинили Киев в содействии теракту в "Крокусе"

Глава ФСБ России Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокус Сити Холле". Секретарь Совбеза РФ Патрушев сказал, что за терактом в "Крокусе" стоит Украина.

Российские силовики из окружения президента Владимира Путина обвинили Украину в причастности к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в результате которого погибли 139 и пострадали еще 182 человека. Директор ФСБ Александр Бортников во вторник, 26 марта, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что спецслужбы Украины содействовали теракту в "Крокус Сити Холле", а готовили его радикальные исламисты. Бортников также призвал признать Службу безопасности Украины (СБУ) террористической организацией.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, являющийся одним из ближайших советников Путина, также заявил, что Украина причастна к теракту в "Крокус Сити Холле". На вопрос о том, кто, по его мнению, организовал данное преступление, Киев или "Исламское государство" (ИГ), он ответил, что виновата Украина.

Реакция пресс-секретаря Путина

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальные власти до окончания следствия не могут себе позволить делать заявлений относительно связи теракта в "Крокус Сити Холле" с Украиной. В ходе общения с журналистами 26 марта Пескову задали вопрос, допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть как-то связаны с украинским руководством.

"Что касается, можно ли сказать "так или иначе", можно сказать как угодно. И это, наверное, могут себе позволить обозреватели и аналитики. Но пока идет следствие, официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Хотя я вам рекомендую очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня. В этом контексте они очень важны", - сказал Песков.

Украина отрицает причастность к теракту

Правительство в Киеве отрицает какую бы то ни было причастность к теракту в "Крокус Сити Холле". В то же время афганское подразделение ИГ "Вилаят Хорасан" неоднократно заявляло, что берет на себя ответственность за это нападение.

Западные страны, в том числе США, Великобритания и Германия, с самого начала заявляли, что Украина не имеет никакого отношения к теракту в "Крокусе".

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