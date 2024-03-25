Теракт в Москве: кто стоит за группировкой ИГ-Хорасан?

Джихадисты из Афганистана активизировали деятельность в РФ: что известно о террористической группировке, взявшей на себя ответственность за нападение на московский "Крокус Сити Холл".

Вскоре после нападения террористов на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве 22 марта отделение так называемого "Исламского государства", называющее себя "Исламским государством провинции Хорасан" (ИГ-Х, оно же "Вилаят Хорасан"), взяло на себя ответственность за кровавый теракт. Заявление было опубликовано через связанное с ИГ информационное агентство Amaq и распространено через Telegram.

Кто стоит за ИГ-Х?

ИГ-Х считается одним из самых жестоких ответвлений ИГ. С 2015 года эта транснациональная джихадистская террористическая группировка убила тысячи людей в ходе нападений, совершенных в Афганистане и Пакистане.

Название группировки происходит от Хорасана - древнего региона, охватывающего части нынешних Ирана, Туркменистана и Афганистана, хотя действия террористов выходят за пределы этой территории. ИГ-Х была основана в Пакистане и Афганистане в 2014 году перебежчиками из "Талибана" и "Аль-Каиды" и придерживается воинствующей интерпретации джихадизма.

В 2015 году группировка официально назвала себя отделением ИГ в регионе Хорасан. Как и ИГ, ИГ-Х стремится к созданию транснационального халифата - государства для мусульман, управляемого в соответствии с ее собственным радикальным толкованием ислама.

Боевики "Талибана" празднуют вывод американских войск из Афганистана, 2 марта 2020 года Фото: NOORULLAH SHIRZADA/AFP/Getty Images

Есть ли у ИГ-Х контакты с другими джихадистскими группировками?

Аналитики описывают границы между ИГ-Х и другими исламистскими террористическими организациями как подвижные. По их словам, боевики из таких группировок как "Аль-Каида" и "Талибан" часто переходят на сторону ИГ-Х.

До того как талибы вернули себе власть, взяв Кабул в августе 2021 года, американские и тогдашние афганские правительственные войска вели в Афганистане целенаправленную борьбу с ИГ-Х, уничтожив многих ее лидеров среднего и высшего уровня.

Однако вакуум безопасности, образовавшийся после ухода США из Афганистана, дал группировке новый импульс. Это позволило ей создать дополнительные тренировочные лагеря и расширить свои международные сети.

Каковы у ИГ-Х отношения с "Талибаном"?

Талибы заверяют, что пытаются ограничивать деятельность ИГ-Х, утверждая, что после возвращения к власти их силы безопасности задержали и арестовали тысячи членов этой группировки. Однако, по сообщениям СМИ, способности "Талибана" сдерживать эту группировку выглядят недостаточными, поскольку нападения ИГ-Х на этнические и религиозные меньшинства в Афганистане становятся все более частыми.

ООН неоднократно выражала обеспокоенность тем, что такие группировки как "Аль-Каида" и ИГ-Х благодаря своим связям с талибами могут завладеть современным оружием НАТО, оставленным войсками международной коалиции, которые были выведены из Афганистана. Страна, предупреждали в ООН, из-за отсутствия контроля за безопасностью стала прибежищем для боевиков ИГ-Х.

Панихида по жертвам теракта в иранском городе Керман, 5 января 2024 года Фото: Mohammad Ali Mohammadian/Anadolu/picture alliance

Теракты ИГ-Х в 2024 году

3 января 2024 года ИГ-Х взяла на себя ответственность за теракт в иранском городе Керман, в результате которого погибли 95 человек. По сообщениям информагентств, спецслужбы США предупредили власти Ирана о планируемом теракте за несколько недель до него - как и в случае с терактом в Москве 22 марта.

После недавнего усиления ИГ-Х все чаще обращает свое внимание на Россию. В марте представители американских спецслужб сообщили о том, что группировка активно действует в РФ и разрабатывает планы терактов в Москве. Российская ФСБ заявила, что 7 марта предотвратила вооруженное нападение боевиков группировки на синагогу в Калужской области.

По мнению экспертов, одним из мотивов террористических атак ИГ-Х в России может быть вмешательство Москвы в сирийскую гражданскую войну. РФ поддержала президента Сирии Башара Асада и нанесла авиаудары по позициям ИГ в этой стране. После этого многие лидеры ИГ осудили Путина как лидера, на руках которого, по их словам, кровь мусульман. Кроме того, в своих пропагандистских материалах ИГ-Х ссылается на историю советского вторжения в Афганистан, продолжавшегося с 1979 по 1989 годы.

Группировка также пытается совершать теракты в Европе. За последние годы немецкая полиция арестовала несколько сторонников ИГ-Х. Совсем недавно, в марте, в земле Северный Рейн - Вестфалия были арестованы двое предполагаемых сторонников "Исламского государства", которых обвинили в планировании нападения на шведский парламент.

Лидеры ИГ-Х объявили об атаках на Швецию, Нидерланды и Данию за то, что в этих странах имели место публичные сожжения Корана.

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