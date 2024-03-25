Из "Крокуса" во время теракта эвакуировали 5000 человек

Сколько всего людей находилось в концертном зале во время теракта, остается неизвестным. Зрительный зал "Крокус Сити Холл" рассчитан на 6200 мест.

Сотрудник концертного зала "Крокус Сити Холл" рассказал, сколько людей удалось вывести из здания во время кровопролитного теракта 22 марта. "Из здания были эвакуированы пять тысяч человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении", - сообщил он в интервью агентству ТАСС в понедельник, 25 марта.

В ГУ МЧС России по Московской области ранее сообщали, что спасатели вывели около 100 человек из подвала концертного зала. Сколько людей было спасено с крыши здания, в МЧС не уточнили.

Остается неизвестным, сколько всего людей находились в "Крокусе" в день теракта. Зрительный зал рассчитан на 6200 мест, а с учетом танцпола его вместимость - 7233 места. На концерт группы "Пикник", которая планировала выступить в "Крокусе" в тот день, были проданы все билеты.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей. Опознаны 62 тела, для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. Пострадавшими, согласно списку Минздрава, значатся 180 человек.

ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя. Обвиняемые - граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Однако российское руководство подозревает в причастности к теракту Украину, которая эти обвинения отвергает.

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