Суд арестовал обвиняемых в атаке на "Крокус Сити Холл"

Все четверо обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холл" признали свою вину. Суд отправил их под арест на два месяца.

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения четырем обвиняемым в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Трансляцию из зала суда вечером в воскресенье, 24 марта, вело издание "Медиазона" .

Обвиняемые в нападении на "Крокус Сити Холл" - 32-летний Далерджон Баротович Мирзоев, 30-летний Саидакрами Муродали Рачабализода, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Зокирчонович Файзов. Все они были ранее задержаны в Брянской области, когда ехали в сторону границы на автомобиле, совпадающем по ориентировкам с машиной, которую использовали участники нападения на "Крокус Сити Холл".

Заседания о мере пресечения для задержанных начинались как публичные, однако следователи сразу же попросили перевести их в закрытый режим. По словам следователей, открытость и присутствие СМИ на заседаниях "может привести к разглашению следственной тайны", а также "угрожать безопасности участников процесса и их родственников". Судьи удовлетворили эти просьбы.

Мирзоев и Рачабализода признали вину в нападении на концертный зал. О реакции двух других участников обвинения на момент публикации новости не сообщается. Суд отправил всех четверых мужчин под арест до 22 мая. Следственный комитет РФ ранее заявил, что всего по делу о теракте задержаны 11 человек, однако информации о других подозреваемых власти не предоставляли.

Статья УК РФ о теракте предполагает наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

СМИ пишут о явных следах пыток у обвиняемых в теракте

"Медиазона" отмечает, что во время заседания Мирзоев, которого российские пропагандисты ранее называли "главарем банды", не мог стоять. У обвиняемых также имелись следы избиений, которые не были заметны на фото и видео, опубликованных при их задержании. Один из подозреваемых, Файзов, был доставлен в зал суда из реанимации, ему установили катетер и мочеприемник. Судья при этом никак не отреагировал на состояние Файзова, а при переводе заседания по нему в закрытый режим из зала вывели не только журналистов, но и сопровождавших мужчину медиков.

Ранее в социальных сетях появились видео того, как силовики при задержании Рачабализоде отрезали ему часть уха и угрожали скормить ему. Кроме того, Telegram-каналы сообщали о пытках током другого задержанного, Фаридуни. На соответствующей фотографии он лежал на полу со спущенными брюками, а рядом стоял прибор, от которого к нему тянулись провода.

При этом после задержания Фаридуни в соцсетях появилось видео допроса, на котором он заявляет, что ему "примерно месяц назад" написал некий "помощник проповедника" в Telegram. Мужчине якобы пообещали 500 тысяч рублей за расстрел людей на концерте, на что он согласился - при этом имени своего собеседника он не знает.

ИГИЛ-К взяла на себя ответственность за теракт, но Кремль винит Украину

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник", а затем подожгли здание. На данный момент известно о 137 погибших в результате теракта, еще 180 людей пострадали, часть из них находится в реанимации.

Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая группировка "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) - действующее в Афганистане отделение террористической организации "Исламское государство". В связанных с группировкой Telegram-каналах среди прочего появились видео, снятые участниками нападения.

Однако после задержания подозреваемых ФСБ заявила об "украинском следе" в теракте, эту же версию вслед озвучил президент РФ Владимир Путин. Доказательств этому российские власти не привели. В то же время издание Meduza писало со ссылкой на два собственных источника, что в Кремле дали указание государственным и лояльным власти СМИ подчеркивать в сообщениях о теракте возможную причастность к нему Украины.

Ряд западных экспертов отмечает, что для Путина неудобно признание факта совершения теракта в Москве боевиками "Исламского государства", а обвинения в адрес Киева, наоборот, помогают ему укрепить провоенные настроения среди россиян и продолжить свою агрессию в отношении Украины. Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский, назвав Путина "ничтожеством" за его реакцию на теракт. Запад также уверен в том, что теракт организовало "Исламское государство", но никак не Киев, а глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) отметила, что ИГИЛ-К представляет опасность и для Германии.

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