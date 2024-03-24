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Число погибших в "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек

Александра Иванова
24 марта 2024 г.

При обыске места теракта были изъяты два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, сообщил СК РФ.

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Билборд в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве
Билборд в память о жертвах теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в МосквеФото: Cao Yang/Xinhua/picture alliance

Число жертв теракта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" достигло 137 человек, трое из них - дети. Об этом Следственный комитет (СК) РФ в воскресенье, 24 марта, - день общенационального траура в России.

По данным Минздрава Подмосковья, актуальным на момент публикации, число пострадавших при теракте составляет 180 человек. 142 человека были госпитализированы, 32 из них выписаны, амбулаторная помощь оказана 38 пострадавшим.

В заявлении СК РФ указывается, что к настоящему моменту опознаны были 62 тела. По остальным будет проводиться генетическая экспертиза. Следователи отмечают, что изъяли с места теракта два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов. "Заминированных тел и иных следов минирования" после осмотра "Крокус Сити Холл" выявлено не было, говорится в сообщении.

Ранее в этот день, 23 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по ходу расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Как отмечает пресс-служба ведомства, он распорядился "проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, а также информацию о том, были открыты двери запасных выходов".

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар.

Власти США и ряда других стран мира резко осудили теракт в Подмосковье. Между тем члены Совета Безопасности ООН призвали все страны мира "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации", чтобы привлечь к ответственности и предать суду виновных и тех, кто поддерживает подобные террористические атаки.

В интервью газете Süddeutsche Zeitung глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) 23 марта указала, что, судя по тому, что известно на данный момент, ответственность за теракт в Подмосковье несет террористическая группировка "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) - действующее в Афганистане отделение террористической организации "Исламское государство".

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