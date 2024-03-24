Число погибших в "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек

При обыске места теракта были изъяты два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, сообщил СК РФ.

Число жертв теракта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" достигло 137 человек, трое из них - дети. Об этом Следственный комитет (СК) РФ в воскресенье, 24 марта, - день общенационального траура в России.

По данным Минздрава Подмосковья, актуальным на момент публикации, число пострадавших при теракте составляет 180 человек. 142 человека были госпитализированы, 32 из них выписаны, амбулаторная помощь оказана 38 пострадавшим.

В заявлении СК РФ указывается, что к настоящему моменту опознаны были 62 тела. По остальным будет проводиться генетическая экспертиза. Следователи отмечают, что изъяли с места теракта два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов. "Заминированных тел и иных следов минирования" после осмотра "Крокус Сити Холл" выявлено не было, говорится в сообщении.

Ранее в этот день, 23 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по ходу расследования теракта в "Крокус Сити Холле". Как отмечает пресс-служба ведомства, он распорядился "проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, а также информацию о том, были открыты двери запасных выходов".

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар.

Власти США и ряда других стран мира резко осудили теракт в Подмосковье. Между тем члены Совета Безопасности ООН призвали все страны мира "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации", чтобы привлечь к ответственности и предать суду виновных и тех, кто поддерживает подобные террористические атаки.

В интервью газете Süddeutsche Zeitung глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) 23 марта указала, что, судя по тому, что известно на данный момент, ответственность за теракт в Подмосковье несет террористическая группировка "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К) - действующее в Афганистане отделение террористической организации "Исламское государство".

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