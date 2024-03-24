ЕС и США в день траура скорбят по погибшим в "Крокусе"

Представительство ЕС и посольства США и ряда стран Евросоюза в России приспустили флаги в знак траура по жертвам теракта в Красногорске.

Представительство ЕС в России в знак траура по жертвам теракта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" приспустило флаг в воскресенье, 24 марта, объявленное в РФ днем общенационального траура. "Мы выражаем соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших", - говорится в Telegram-посте представительства ЕС в РФ.

Приспущенными были в этот день флаги и на посольствах Нидерландов, Австрии и Словакии в Москве. Скорбь по погибшим разделили и Соединенные Штаты. "Сегодня посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта", - указано в сообщении посольства в Telegram.

Ранее Никарагуа, энтитет в составе Боснии и Герцеговины Республика Сербская, а также мятежный грузинский регион Абхазия объявили траур в знак солидарности с Россией.

Теракт в "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар. По официальным данным, известным на момент публикации, в результате теракта погибли как минимум 137 человек, пострадали 150.

Власти США и ряда других стран мира резко осудили теракт в Подмосковье. Между тем члены Совета Безопасности ООН призвали все страны мира "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации", чтобы привлечь к ответственности и предать суду виновных и тех, кто поддерживает подобные террористические атаки.

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