США резко осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

Госдеп США выразил соболезнования семьям и близким погибших при атаке на концертный зал в Красногорске и осудил "терроризм во всех его формах".

"Соединенные Штаты резко осуждают вчерашнюю смертоносную террористическую атаку в Москве. Мы направляем наши самые глубокие соболезнования семьям и любимым убитых и всех, кого затронуло это чудовищное преступление", - такое заявление обнародовал Госдеп США в субботу, 23 марта.

"Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России в скорби о жизнях, оборвавшихся в результате этого ужасного события", - указано также на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Осуждение теракта в Красногорске властями Германии

Ранее в тот же день, 23 марта, с осуждением террористической атаки на "Крокус Сити Холл" выступили власти Германии. "Мы осуждаем ужасающее террористическое нападение на невинных зрителей концерта, - написал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в соцсети X. - Наши мысли - с семьями жертв и всеми ранеными".

Со своей стороны глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала случившееся "трусливым, бесчеловечным террором", который Берлин осуждает "где угодно". "Мы сочувствуем народу России", - добавила она. - Невинные люди, которые просто хотели пойти на рок-концерт, были хладнокровно убиты".

Реакция лидеров ЕС на теракт в "Крокус Сити Холле"

С осуждением теракта также выступили лидеры ЕС. "Гибель невинных людей где бы то ни было - это человеческая трагедия, и я выражаю соболезнования жертвам и их семьям", - написал председатель Евросовета Шарль Мишель в соцсети Х. В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель особо выделил необходимость "сохранять твердое единство" международного сообщества в борьбе с терроризмом.

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) осудила теракт и указала, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Среди стран мира, выразивших соболезнования семьям погибших в теракте, - Франция, Великобритания, Турция, Армения, Иран, Казахстан и другие.

Совбез ООН о теракте в Красногорске

Совет Безопасности ООН "самым решительным образом" осудил теракт в "Крокус Сити Холле". Члены Совбеза выразили соболезнования близким погибших и призвали все страны мира "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации", чтобы привлечь к ответственности и предать суду виновных и тех, кто поддерживает подобные террористические атаки.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин открыли огонь в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске незадолго до начала концерта группы "Пикник". В здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар.

По официальным данным, известным на момент публикации, в результате теракта погибли как минимум 133 человека. По данным Минздрава Московской области, в медучреждения Москвы и Подмосковья были госпитализированы 140 пострадавших.

Смотрите также: