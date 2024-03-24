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Боевики ИГ опубликовали видео атаки на "Крокус Сити Холл"

Павел Мыльников
24 марта 2024 г.

Теракт в Красногорске унес жизни минимум 133 человек. На видео террористов показана стрельба и пожар в "Крокусе".

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Букеты уветов и детские игрушки на импровизированном мемориале погибшим в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Импровизированный мемориал у делового центра "Крокус Сити"Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Террористическая группировка "Исламское государство" опубликовала видео нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Видеоролик продолжительностью около полутора минут появился в Telegram-канале близкого к ИГ информагентства Amaq в ночь на воскресенье, 24 марта.

На кадрах, снятых от первого лица, группа людей с огнестрельным оружием  открывает огонь на входе в концертный зал. Лица нападавших размыты, а их голоса изменены. Позднее террористы кричат различные лозунги. На заднем плане видны тела посетителей "Крокуса" и клубы черного дыма.

Теракт под Москвой

Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта, незадолго до начала концерта рок-группы "Пикник". В ходе атаки в здании делового центра "Крокус Сити", где находится концертный зал, вспыхнул пожар. Власти России квалифицировали нападение как террористический акт. По официальным данным, не менее 133 человек погибли, еще 152 пострадали.

У знаковых мест в городах России и у дипломатических представительств РФ за рубежом появились импровизированные мемориалы. В ряде российских регионов были отменены все массовые мероприятия на ближайшие дни. Совет Безопасности ООН и многие государства выступили с осуждением теракта. 24 марта объявлено в РФ днем траура.

В США и Германии считают ячейку ИГ причастной к атаке

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт под Москвой на себя. Причастность ИГ к нападению подтвердили и спецслужбы США, писала газета The New York Times. По сведениям издания, речь идет о действующем в Афганистане отделении ИГ - "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К). По оценке министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), за атакой стоит именно эта региональная ячейка ИГ.

Между тем Федеральная служба безопасности РФ 23 марта отчиталась о задержании в Брянской области 11 человек, причастных к теракту, включая 4 непосредственных исполнителей. По версии спецслужбы, подозреваемые пытались скрыться, двигаясь на автомобиле "в сторону российско-украинской границы", а также "имели соответствующие контакты на украинской стороне". Президент РФ Владимир Путин заявил, что для террористов якобы было подготовлено "окно" для перехода в Украину. Киев отверг обвинения в причастности к теракту.

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