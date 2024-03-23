Зеленский: Путин пытается связать "Крокус Сити" с Украиной

Если россияне не зададут вопросы спецслужбам, российские власти и дальше будут винить во всем Киев, пока теракты будут продолжаться, заявил президент Украины.

Реакция Владимира Путина на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" была предсказуемой, так как он и ему подобные всегда пытаются извлечь из этого пользу и обвинить в произошедшем "кого-то другого", заявил Владимир Зеленский. Так президент Украины прокомментировал теракт в Красногорске в своем видеообращении к нации, опубликованном вечером в субботу, 23 марта.

"Это ничтожество Путин вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как к этому притянуть Украину. Все абсолютно предсказуемо", - указал Зеленский на долгое молчание президента РФ по поводу катастрофы.

Украинский лидер отметил и то, что Кремль в своей агрессии против Украины также постоянно оправдывает любые свои действия, возлагая вину за происходящее на Киев: "Они пришли в Украину, сжигают наши города - и Украину пытаются обвинить. Они пытают, насилуют наших людей - и их обвиняют. Они сюда на украинскую землю нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны".

По словам Зеленского, того количества россиян, "которые сейчас убивают на украинской земле", хватило бы, чтобы предотвратить подобные теракты. "И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть на пользу своей личной власти", - заявил он.

В конце обращения Зеленский отметил, что терроризм всегда должен проигрывать, и призвал "всем миром защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом".

Эксперты рассматривают три версии теракта в "Крокус Сити Холл"

На месте произошедшего в концертном зале вечером 22 марта теракта продолжается поисковая операция. В результате инцидента погибли как минимум 133 человека и еще 140 пострадали - и это не окончательные цифры, отмечают представители российских экстренных служб.

Разведка США при этом заранее сообщила российской стороне, что в РФ готовит теракт "Вилайят Хорасан" (ИГИЛ-К) - отделение террористической группировки "Исламское государство". К версии о виновности ИГ склоняется профессор Королевского колледжа Лондона Петер Нойман. Однако другие эксперты указывают на то, что достоверных доказательств причастности "Исламского государства" к теракту в Москве нет.

Российские силовики, как и Путин, при этом продвигают версию об "украинском следе" в теракте. Так, ФСБ заявило, что у задержанных после теракта имелись "контакты на украинской стороне", и что их задержали в Брянской области, недалеко от КПП Троебортное на границе РФ и Украины (впрочем, это рядом также с границей Беларуси). Путин заявил, что для террористов якобы было подготовлено "окно" для перехода в Украину. Киев отверг обвинения в своей причастности к теракту. США также заявили, что признаков этого нет.

В свою очередь, в Киеве предполагают, что нападение на "Крокус" могли организовать власти РФ. МИД Украины заявил, что это может быть использовано для "усиления мобилизации российских граждан", приведя в пример взрывы жилых домов в РФ в 1999 году. Аналогичное мнение высказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Однако эксперт по безопасности и специалист по России из Университета Бонна Франк Умбах (Frank Umbach) в интервью DW указал, что на данный момент доказательств такого предположения нет. При этом, по его словам, версия о совершении теракта боевиками ИГ не вписывается в пропаганду РФ, так как "клонит совсем в другую сторону" от тезисов, привычных для российских властей.

Берлин склоняется к версии о причастности ИГ к теракту

Власти ФРГ осудили теракт в "Крокус Сити Холл" и выразили соболезнования близким пострадавших. При этом, по словам главы МВД Германии Нэнси Фезер, Берлин придерживается версии о том, что нападение на концертный зал произвели члены отделения ИГ. "Судя по тому, что известно на данный момент, нужно исходить из того, что ответственность за теракт вблизи Москвы несет террористическая группировка "Вилаят Хорасан", - сказала она в комментарии газете Süddeutsche Zeitung.

Фезер отметила, что боевики этой ячейки ИГ на данный момент представляют "самую большую исламистскую угрозу" и для Германии. Газета отмечает, что лишь 19 марта Федеральная прокуратура ФРГ арестовала в городе Гера (федеральная земля Тюрингия) двоих предположительных членов этого ответвления ИГ. Мужчин из Афганистана подозревают в планировании нападения на шведский парламент.

Незадолго до Нового года в Германии также было произведено несколько арестов в связи с предполагаемым планированием теракта в Кельнском соборе - некоторые из них были гражданами Таджикистана. Однако следователи на момент задержания не сообщали о том, что подозреваемые могли быть членами ИГИЛ-К.

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