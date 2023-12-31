Новые аресты в связи с угрозой теракта в Кельнском соборе

Еще три человека были задержаны в связи с угрозой теракта в Кельнском соборе. В полиции заявляют о раскрытии международной террористической сети. Меры безопасности вокруг собора и в центре Кельна дополнительно усилены.

В Германии полиция произвела новые задержания в связи с угрозой теракта в Кельнском соборе. Еще три человека были помещены под стражу утром в воскресение, 31 декабря. Все трое контактировали с 30-летним гражданином Таджикистана, арестованным в городе Везель перед Рождеством, сообщил начальник полиции Кельна Йоханнес Херманнс (Johannes Hermanns). По данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и Федеральной разведывательной службы Германии (BND), вокруг этого подозреваемого сформировалась сеть, которая охватывает также другие федеральные земли Германии и страны Европы.

Следствие также выяснило, что теракт у собора планировался с использованием автомобиля. По словам другого высокопоставленного руководителя кельнской полиции, Франка Висбаума (Frank Wißbaum), при обыске подземной парковки рядом с собором полицейские собаки подали сигнал о запахе взрывчатых веществ. Теперь въезд в парковку и выезд из нее постоянно контролируют полицейские.

Меры безопасности вокруг Кельнского собора и в центре города 31 декабря дополнительно усилены, задействовано около 1000 офицеров полиции. "Полиция сделала все возможное, чтобы граждане могли безопасно встретить Новый год, - заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul). - Думаю, сегодня в Кельне можно спокойно попраздновать".

Угроза теракта в Кельнском соборе

23 декабря немецкие СМИ сообщили со ссылкой на спецслужбы, что знаменитый Кельнский собор в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия может стать объектом нападения террористов в период празднования Нового года. Меры безопасности в соборе были усилены уже перед Рождеством. 24 декабря спецслужбы ФРГ обыскали квартиру в расположенном в 100 км от Кельна городе Везель и задержали пятерых мужчин. Один них - 30-летний таджик - был взят под стражу "в целях предотвращения опасности".

Кельнский собор, который в период празднования Рождества и Нового года обычно посещают около 100 000 человек, остается закрытым для большинства туристов. Исключение делается для тех, кто записался заранее на экскурсии внутри собора. Посещение его сокровищницы и смотровой площадки в южной башне храма на данный момент невозможно. Как указал глава службы безопасности собора, все литургические мероприятия проводятся по плану.

Опасность со стороны исламистов в Германии

По данным медиагруппы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), к 7 декабря в Германии было выявлено 486 исламистов, представляющих угрозу. В ВКА опасаются, что обострение конфликта между Израилем и террористической организаией ХАМАС отдельные радикально настроенные исламисты могут воспринять как "побуждение к нападению".

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