Эксперты в ФРГ: Путин извлечет политкапитал из теракта

Кремль после нападения на "Крокус Сити Холл" представит Россию в окружении врагов и воспользуется терактом для давления на несогласных в РФ и усиления боев в Украине, пишет BamS.

Президент России Владимир Путин намерен извлечь политический капитал из теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, считают несколько немецких экспертов. Кремль использует атаку "для проведения внутренних чисток и, возможно, для оправдания еще большей жестокости и бесчеловечности как внутри страны, так и за ее пределами", приводит издание Bild am Sonntag (BamS) слова участника Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) в воскресенье, 24 марта.

Глава российского государства проигнорировал предупреждения других стран об угрозе нападений и пренебрег внутренней безопасностью РФ в пользу войны против Украины, добавил Ланге. По его мнению, Россия также будет винить западные спецслужбы, Украину и НАТО, "чтобы отвлечь внимание от провала Путина".

Аналогичную точку зрения высказал и политолог Томас Егер (Thomas Jäger). Кремль воспользуется терактом, чтобы изобразить Россию "находящейся под угрозой, окруженной врагами, против которых она должна действовать всей силой", считает эксперт. По его мнению, внутри страны это будет означать "усиление репрессий", а за пределами РФ - более интенсивные боевые действия в Украине. Кроме того, Егер не исключает усиления "кампаний по дезинформации против демократических государств".

Эксперт ХДС: Операция самой России под чужим флагом

Между тем эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам безопасности Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) допустил, что ответственность за атаку несет сама Россия. "На данный момент нельзя исключать, что это - операция под чужим флагом со стороны самой России, даже если исламистская подоплека кажется вполне вероятной", - цитирует BamS политика.

Кизеветтер ожидает в России новой волны мобилизации после нападения на "Крокус". С помощью нарратива об "украинском следе" Кремль работает над "тактическим использованием этого теракта для ведения войны", считает эксперт ХДС.

Теракт в Красногорске

Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла огонь в здании делового центра "Крокус Сити". В ходе атаки вспыхнул пожар. Власти России квалифицировали нападение как террористический акт. По официальным данным, не менее 133 человек погибли, еще 154 пострадали.

У знаковых мест в городах России и у дипломатических представительств РФ за рубежом появились импровизированные мемориалы. В ряде российских регионов были отменены все массовые мероприятия на ближайшие дни. Совет Безопасности ООН и многие государства выступили с осуждением теракта. 24 марта объявлено в РФ днем траура.

В США и Германии считают ячейку ИГ причастной к атаке

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за теракт под Москвой на себя. Причастность ИГ к нападению подтвердили и спецслужбы США, писала газета The New York Times. По ее сведениям, речь идет о действующем в Афганистане отделении группировки - "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К). По оценке министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), за атакой стоит именно эта региональная ячейка ИГ.

Федеральная служба безопасности РФ 23 марта отчиталась о задержании в Брянской области 11 человек, причастных к теракту, включая 4 непосредственных исполнителей. По версии спецслужбы, подозреваемые пытались скрыться, двигаясь на автомобиле "в сторону российско-украинской границы", а также "имели соответствующие контакты на украинской стороне". Президент РФ Владимир Путин заявил, что для террористов якобы было подготовлено "окно" для перехода в Украину. Киев отверг обвинения в причастности к теракту.

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