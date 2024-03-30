Из Петербурга выдворят сотни иностранцев

После теракта в "Крокусе" суды Санкт-Петербурга постановили выдворить 466 человек за нарушение миграционного законодательства. Правозащитники сообщали о массовых рейдах и депортациях мигрантов.

За прошедшую неделю суды Санкт-Петербурга вынесли решение о выдворении из страны 466 человек за нарушение миграционного законодательства. Об этом в субботу, 30 марта, сообщила глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее словам, 418 человек отправят в Центр временного содержания иностранных граждан, а затем "выдворят принудительно". Им также назначат штраф за нарушение миграционного законодательства. Еще 48 человек должны будут уплатить штраф и самостоятельно покинуть РФ в течение пяти дней с момента вступления постановления в силу.

Всего с 25 по 29 марта в районные суды Петербурга поступило 584 материала по делам об административных правонарушениях миграционного законодательства, сказала Лебедева. Из 584 дел суды рассмотрели 515.

Антимиграционные рейды в России после теракта в "Крокусе"

После теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" российские силовики стали проводить массовые антимигрантские проверки и рейды. Так, по данным правозащитной организации "Первый отдел", в Санкт-Петербурге 29 марта началась масштабная операция "Антимигрант" для выявления и депортации граждан стран Центральной Азии. В Москве после теракта в "Крокусе" тоже усилились проверки людей с "восточной внешностью", пишет издание "Медуза". Сами граждане центральноазиатских стран в разговоре с DW сообщали об участившихся угрозах, в том числе от прохожих на улице, и опасались насилия со стороны россиян.

Ответственность за нападение на концертную площадку "Крокус Сити Холл", унесшее, по последним данным, жизни 144 человек, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По информации следствия, исполнителями теракта были граждане Таджикистана. Вскоре после задержания подозреваемых российские ультраправые Telegram-каналы призывали к насилию в отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии и предлагали депортировать их с семьями.

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