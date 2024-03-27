После "Крокуса" мигранты в РФ жалуются на враждебность

Выходцы из Центральной Азии после теракта в "Крокус Сити Холле" столкнулись в РФ с открытой ксенофобией. Силовики проводят рейды, а политики призывают к ужесточению миграционного законодательства.

"Вы таджик? Если да - отменяйте поездку". Подобные сообщения приходили многим таксистам после террористической атаки на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. В то время как российское руководство указывает пальцем на Украину, филиал террористической группировки "Исламское государство", известный как ИГ-Х, взял на себя ответственность за нападение и опубликовал кадры кровавой бойни с нательных видеокамер.

Фигурантами дела стали граждане Таджикистана и Кыргызстана. Гражданство подозреваемых привело к всплеску антимигрантских и ксенофобских настроений в отношении выходцев из Центральной Азии, работающих и живущих в России. В свою очередь, российские политики начали дискуссию об ужесточении миграционного законодательства.

Мигранты из Центральной Азии опасаются насилия со стороны российского общества

Вскоре после задержания подозреваемых в террористической атаке российские ультраправые и Z-телеграм-каналы были переполнены сообщениями, которые призывали к насилию в отношении мигрантов из Центральной Азии и предлагали депортировать их с семьями.

Хотя ксенофобия уже давно является серьезной проблемой для центральноазиатских общин в России, многие таджики в разговоре с DW поделились опасениями, что теперь ситуация для них станет еще хуже. Абдулло, продавец фруктов на одном из московских рынков и гражданин Таджикистана, рассказал, что и раньше время от времени получал ксенофобские сообщения в социальных сетях, но после 22 марта ненавистнические сообщения стали более регулярными. "Они пытаются угрожать мне в интернете, чтобы заставить меня покинуть Россию. Но я не думаю об этом, потому что я не смогу хорошо зарабатывать на жизнь дома в Таджикистане", - говорит он.

Алишер, работник пожарной безопасности из Таджикистана, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, рассказал DW, что после нападения на "Крокус" к нему на улице подходили незнакомцы. "Меня спросили о моей национальности и о том, поддерживаю ли я террористов. Я им сказал, что я гражданин России без какого-либо акцента, и они оставили меня в покое. Я здесь легально, но те, кто здесь без документов, боятся депортации", - поделился он.

Фигурантами дела о теракте в "Крокусе" стали граждане Таджикистана и Кыргызстана Фото: Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

Согласно телеграм-каналу Bazа, таджикская диаспора рекомендовала гражданам Таджикистана не оставлять свои дома по вечерам. Министерство иностранных дел Кыргызстана, в свою очередь, призвало своих граждан не ездить в Россию после атаки ИГ-Х.

Таджики в России: "маргинализация и расизм"

Неприязнь в отношении выходцев из Центральной Азии вышла за пределы словесных оскорблений. Например, в Благовещенске неизвестные подожгли магазин, которым владели граждане Таджикистана. Другой инцидент произошел в Калуге, где трое граждан Таджикистана были избиты группой неизвестных. С пятницы сообщения о таких инцидентах периодически появляются в российских телеграм-каналах.

Эдвард Лемон, эксперт по Центральной Азии и профессор Техасского университета, пояснил DW, что у россиян укоренилось представление о выходцах из Центральной Азии как об "отсталых" людях - несмотря на то, что СССР и Россия якобы пытались их "цивилизовать". "СМИ и имеющие влияние националисты в России изображают жителей Центральной Азии как необразованных, как потенциальных преступников и террористов. Они ежедневно сталкиваются с маргинализацией и расизмом", - добавил эксперт.

Незаконные задержания выходцев из Центральной Азии

Однако жители Центральной Азии сталкиваются с этнической дискриминацией не только со стороны обычных граждан РФ, но и со стороны российских силовых ведомств. Как пишет российское издание "Медиазона", за два дня после теракта правозащитники получили более 2500 жалоб от мигрантов из Центральной Азии. Основные жалобы: необоснованные полицейские проверки и незаконные задержания, реже - пытки и депортация.

Тем временем российские политики настаивают на ограничениях на въезд и цифровом контроле для мигрантов. Госдума РФ, в свою очередь, пообещала создать рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики.

Как рассказал DW научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров, несмотря на желание Кремля поддерживать хорошие отношения со своим давним союзником - Таджикистаном, власти РФ также не готовы игнорировать антимигрантские настроения среди россиян. "Президент Владимир Путин подчеркивает, что террористы не имеют национальности, но это не значит, что у общества такое же отношение. Власти должны показать, что они занимаются этой проблемой, поскольку некоторые люди не видят различия между радикальными исламистами и трудовыми мигрантами и будут оказывать давление на власть, чтобы она ограничила число этих мигрантов", - заключил эксперт.

Согласно Эдварду Лемону, российские власти находятся в сложной ситуации, так как в стране проживает значительное и растущее мусульманское население. "В то же время существует значительная часть населения, настроенная националистически и выступающая против увеличения миграции. Кремль терпимо относится к исламофобской риторике со стороны некоторых чиновников, но сам избегает очень исламофобских высказываний", - отмечает эксперт.

Какое будущее у мигрантов из Центральной Азии в России?

Хотя Темур Умаров считает, что теракт в Подмосковье повлияет на мигрантов как с точки зрения их юридического положения в РФ, так и в повседневной жизни, эксперт сомневается, что российские власти могут позволить себе перекрыть потоки мигрантов, поскольку российская экономика сильно зависит от центральноазиатского трудового ресурса.

"Я не думаю, что можно изменить эту ситуацию, потому что не хватает россиян определенного возраста, которые были бы в состоянии заменить 5-6 миллионов мигрантов ежегодно - учитывая, что демографическая ситуация ухудшается. Это будет чудо, если Россия сможет отказаться от мигрантов и заменить их россиянами", - заключает сотрудник Берлинского центра Карнеги.

Имена граждан Таджикистана изменены в целях безопасности

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