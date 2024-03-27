Певица Манижа: Мы обязаны оставаться людьми

В видеообращении, записанном после теракта в "Крокусе", уроженка Таджикистана Манижа выступила против ксенофобии по отношению к выходцам из Центральной Азии.

Певица Манижа Сангин, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году, записала видеообращение после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". В ролике, опубликованном в ее Instagram-аккаунте в среду, 27 марта, она выразила обеспокоенность ростом ксенофобии на фоне сообщений о том, что подозреваемые родом из Таджикистана.

Манижа, родившаяся в Таджикистане, рассказала о бабушке, с которой проводила детство в Душанбе. "Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь. И не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка", - заявила Манижа со слезами на глазах.

Артистка призвала помнить, что "убийца не имеет национальности". "Несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми", - сказала она, поблагодарив всех тех, кто "еще оставляет надежду".

После нападения на "Крокус Сити Холл" Манижа опубликовала пост с соболезнованиями родным погибших и пострадавших. Фонд помощи мигрантам Silsila, учрежденный певицей, открыл группу кризисных психологов, которые были готовы бесплатно предоставить помощь в связи с терактом.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар.

На данный момент известно о 140 погибших - 27 марта еще один человек скончался в больнице. В крайне тяжелом состоянии находятся четверо, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В списке погибших, размещенном МЧС вечером 26 марта, значатся 120 человек. Число пострадавших возросло до 360, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

По делу о теракте арестованы восемь человек, в том числе четыре предполагаемых исполнителя преступления, граждане Таджикистана.

Согласно фото- и видео материалам, размещенным в СМИ и Telegram-каналах, подозреваемые после задержания подвергались пыткам током, одному из них силовики отрезали ухо и заставляли его съесть, еще один из возможных террористов был доставлен в зал заседания суда из реанимации.

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