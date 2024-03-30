Мигранты из Таджикистана массово уезжают из РФ после теракта

Как сообщила ТАСС замминистр труда Таджикистана, граждане страны стали чаще сдавать билеты в Россию. Многие хотят вернуться из РФ на родину.

Граждане Таджикистана хотят уехать из России на фоне теракта в "Крокус Сити Холле". Некоторые из них рассказывают о притеснениях, сообщила агентству ТАСС замминистра труда страны Шахноза Нодири в субботу, 30 марта.

По ее словам, в министерство поступает "очень много звонков". Большинство из них связаны с "боязнью" находящихся в России граждан Таджикистана и их желанием уехать. "Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает (людей в Таджикистан. - Ред.) больше, чем уезжает", - рассказала Нодири. Чиновница считает, что такой поток станет временным явлением.

При этом Шахноза Нодири отметила, что фиксируются случаи притеснения граждан Таджикистана в РФ "на бытовом уровне", а представительство Минтруда страны в России получало после теракта сообщения с угрозами.

Трудовые мигранты в России сталкиваются с проблемами после теракта в "Крокусе"

По данным следствия, все четверо непосредственных исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" - граждане Таджикистана.

После атаки на концертную площадку в РФ участились антимигрантские проверки и рейды. К примеру, по данным правозащитной организации "Первый отдел", в Санкт-Петербурге началась масштабная операция "Антимигрант" по депортации граждан стран Центральной Азии. В Москве после теракта в "Крокусе" усилились проверки людей с "восточной внешностью", пишет издание "Медуза".

Ранее депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет также предлагал ограничить въезд мигрантов в Россию до конца войны в Украине.

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