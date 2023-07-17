Художники из Питера в самом развратном клубе Берлина

Творческая группа OTKYDACMEX (Сергей и Сима) черпают вдохновение в подвале самого необычного берлинского техно-клуба - и там же выставляют свои картины. Яркость их работ - тоже реакция на войну, от которой они уехали.

Сергей родился в Беларуси, но реализовался как художник в Санкт-Петербурге. Сима родилась в Санкт-Петербурге в семье художников, в 2017 году познакомилась с Сергеем (сначала увидела "невероятного художника" в одном из андерграундных питерских клубов и тут же откликнулась на его пост в соцсетях о том, что он ищет помощника). В 2019 году пара организовала творческую группу ОТKYDACMEX ("ОТКУДАСМЕХ"). "Мы устали от серьезности тогдашней творческой тусовки в Петербурге, - рассказывает Сергей. - Ты приходил на выставку и видел много уныния и очень мало конструктива. Мне всегда гораздо интереснее было найти ответ на вопрос "откуда смех", чем "откуда слезы".

Переезд в Берлин

С апреля 2022 года художники живут в Берлине - они не стали переводить название своей творческой группы на немецкий или английский, смирившись с тем, что для немцев оно останется непонятным набором букв. "Когда немцы пытаются произнести название нашей группы, у них получается что-то вроде "откидацмекс", - поясняет Сима. Непроизносимость названия не очень волнует художников - быть верными себе для них важнее, чем быть понятными.

Отрицают они на своем нынешнем этапе и обычный путь творческих людей - через галереи, гранты и выставки в музеях. "Сегодня мы - настоящий андерграунд", - говорит Сима, чья внешность (бритые виски, покрашенные в розовый брови и татуировка "princess" на щеке) вполне соотносится с этим заявлением. Впрочем, в парке в округе Фридрисхайн, где корреспондент DW встретился с художниками, они ничем не выделяются на фоне модных молодых берлинцев - рядом на той же лужайке проходит мастер-класс по татуировке, люди, сидя на траве, набивают себе на коже рисунки модной техникой hand poke, без использования машинки. Однако даже если Сергей и Сима выглядят вполне по-берлински, путь их стандартным для этого города не назовешь.

Из Севкабеля - в берлинские подвалы

В июле в знаменитом ночном клубе KitKat (в большом подвальном зале, который называется "Salon Rouge") открылась большая выставка OTKYDACMEX - картины на холстах и на стекле. Стекло появилось, потому что часть экспозиции составляют разрисованные оконные стекла в рамах и смотрятся они, надо признать, довольно эффектно. Сочетание рейва и арта партнеры впервые опробовали еще в Санкт-Петербурге: Сергей был арт-директором нескольких петербургских андерграундных техно-клубов, а еще несколько арт-пространств буквально построил своими руками, сваривая железные конструкции или приколачивая друг к другу деревянные. Петербургские рейверы со стажем еще помнят разрисованным Сергеем танцпол (именно что пол на танцполе) в закрытом ныне клубе "КПД" в моднейшем арт-пространстве Севкабель на Васильевском острове.

Переехав в Берлин и испробовав разные варианты продолжения карьеры, Сергей и Сима, используя еще питерские знакомства, оказались в самом необычном клубе Берлина - куда не попасть в обычной одежде (нужен кинки-костюм или вообще отсутствие любого костюма, голыми сюда тоже пускают, а вот телефон и любые камеры придется оставить в гардеробе). "Клуб - это само по себе тотальное произведение искусства, где каждый, кто туда пришел, является одновременно зрителем и участником, - объясняет Сергей. - Так что наше основное рабочее место сегодня - это клуб KitKat".

Выставка в ночном клубе Берлина

Выставка OTKYDACMEX - это далеко не только развешенные картины, художники несколько ночей в неделю фактически живут в подвалах "КитКата", организуя перформансы (тут и хореографические номера, и совместное производство картин в режиме реального времени), а в планах еще и привлечение друзей-перформеров, идеи вроде проведения лекций по феминизму и современному искусству.

Отношения художников с клубом KitKat явно переживают сейчас период взаимной влюбленности: Сима рассказывает, что именно клуб растормошил ее и помог избавиться от творческого кризиса. "Мне очень нравится, что в отличие от техно-сцены Петербурга, здесь все очень яркое. Столько ярких огней, я вообще люблю цветные палитры. Я, по сути, реалист: приходя после клуба домой, я рисовала сцены из жизни, которые увидела в эту ночь, и которые остались у меня в голове", - объясняет Сима. Действительно, существенную часть работ художников составляют развернутые на больших холстах сцены из "КитКата" - ярко одетые (или раздетые) фигуры танцуют, разговаривают и занимаются сексом. Реализм для нынешнего Берлина недостаточно концептуален, но в этих картинах есть много свежего и оригинального - чем-то похоже на Фрэнсиса Бейкона, чем-то - на фантастические рисунки молодого Виктора Цоя. "Самое интересное для меня - взаимоотношения между людьми", - несколько туманно поясняет Сима, но разглядывая эти картины, понимаешь, что она имеет в виду.

Реакция на войну

Картины Симы и Сергея кажутся особенно яркими на фоне той катастрофы, которая происходит сейчас в России. Их яркость - тоже защитная реакция на ужасы войны, они стараются соответствовать девизу "откуда смех". При этом стратегии поведения у российских художников в Берлине могут быть самыми разными.

"У меня нет вопросов к художникам, которые остались в Петербурге и делают там сейчас выставки: без культуры сложно выжить. Но некоторые кураторы уехали в Европу на антивоенной волне, писали душераздирающие посты в поддержку Украины, а потом настали "белые ночи", и они вернулись в Петербург делать там проекты. Такие "гастроли" людей, которые уже получили здесь ПМЖ, меня очень удивляют", - объясняет Сима. Для OTKYDACMEX путь назад закрыт - они собираются быть в Берлине, "пока не депортируют" (что вряд ли произойдет, несмотря на "андерграунд", художники находятся в Германии совершенно легально). А значит россиянку и белоруса можно еще несколько месяцев встретить в подвале "КитКата" - пока они не найдут новое рабочее пространство, и тут нас могут ждать сюрпризы.

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