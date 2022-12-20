Интимный дневник украинской художницы

В 2022 году Берлин стал прибежищем для около ста тысяч украинцев, многие из которых профессионально занимаются искусством: среди них - музыканты, актеры, художники. Творческие люди из Киева, Одессы и других украинских городов наводнили Берлин и стали существенной его частью. Если составить календарь культурных берлинских мероприятий, так или иначе связанных с Украиной, он будет охватывать все дни недели - без пропусков. В то же время украинский культурный бум в Берлине не происходит в отрыве от войны. Искусство помогает и пережить травмы, и собирать деньги для помощи стране, и знакомить немцев с украинской культурой.

Самым провокационным украинским артистом (а на это звание уже есть немало конкурентов) берлинская пресса называет хрупкую девушку Викторию Процюк, которая в марте приехала в немецкую столицу из Киева. Она рисует акварелью и маслом картины, которые блокирует инстаграм, да и мы можем показать вам далеко не все. Ее эротические картины небольшого формата не удивят сюжетом. Это двое или больше преимущественно голых людей разных полов и цветов кожи, которые занимаются сексом - если брать это понятие максимально широко. Тела (или отдельные части тел) изображены максимально натуралистично, их взаимодействие показано совершенно однозначно - ни с чем не перепутаешь. Это секс, все участники которого получают громадное удовольствие.

Виктория Процюк вешает картину на берлинской выставке Фото: Dmitry Vachedin/DW

"Я рисую только то, что прожила"

16 декабря в берлинском баре Repeat (проводить выставки в подвальных барах с их извилистыми коридорами, а не в галереях - давняя фишка Берлина) открылась выставка Виктории. "Я начала рисовать эротику еще в Киеве, но с выставками там было не так просто, - рассказывает она, стоя в двух шагах от диджея (какая берлинская выставка обходится без него). - Люди там не совсем были готовы к откровенным сценам. Здесь наоборот. Говорят, пожалуйста, сделайте нам еще что-нибудь поразвратнее".

Корреспондент DW уже посмотрел выставку и понимает, что "поразвратнее" сделать непросто: композиционно картины Виктории напоминают скриншоты из порно. Но этим они не исчерпываются. Секс можно изображать по-разному, а художница выбирает такое нервное, едкое и будоражащее сочетание красок и форм, что при просмотре начинаешь нервничать. Это сделано специально: Виктория отказывается от дистанции между зрителем и изображением, помещая наблюдателя в гущу событий. По ее словам, отсутствует дистанция и между автором и самим произведением.

"Я рисую только то, что прожила. Если я не понимаю, как к этому прийти, то получится лишь красивая картинка без эмоций и страсти. Я показываю желание и игру между людьми - часто настоящими людьми, просто меняю лица", - объясняет она. Можно сказать, что на стенах берлинского бара развешан интимный дневник Виктории. Действительно, зритель то и дело встречает на картинах лицо, похожее на саму художницу. При этом не так важно, кем была Виктория в процессе работы - зрителем, участником, или все происходило в ее фантазии. Главное, чтобы зритель почувствовал нерв.

Виктория в своей киевской студии Фото: Dmitry Vachedin/DW

Картины в окопах

Другой сюжет в жизни самой провокационной украинской художницы Берлина - ее участие в защите своей страны. "Когда началась война, мне казалось, моему искусству пришел конец. Кому оно будет нужно? Оно просто канет в Лету. Оказалось, что нет. И оно может помочь", - рассказывает она. Практически сразу Виктории начали писать украинские солдаты с фронта. Они рассказывали, что ее картины вдохновляют и просили прислать еще. Репродукции картин висят в блиндажах и солдатских общежитиях, а сама она организовывала выставки-продажи, доход с которых отправляла на нужды ВСУ.

"Меня это очень будоражит и возбуждает, я безумно люблю мужчин и женщин, которые защищают нашу страну", - говорит она.

Если подумать о том, что новаторского привезла Виктория на арт-рынок немецкой столицы, то это явно не сюжеты своих картин. Берлин видел и не такое. Однако в ее картинах есть настоящая, непридуманная страсть и настоящее желание. И это производит свежее впечатление - даже в пресыщенном Берлине. "А желание - это то, что заставляет нас жить и чем-то заниматься", - говорит она.

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