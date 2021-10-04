Возможен ли секс в космосе?

Испытывают ли космонавты сексуальное влечение во время полета? Как сказывается на либидо пребывание в условиях невесомости? И у кого был интим на орбите?
Основной экипаж, отправляющийся в космос на съемки российского фильма "Вызов": космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров (в центре), актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко
Вообще-то немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer) обычно с легкостью дает интервью и отвечает на любые вопросы журналистов, атакующих его в последнее время в связи со стартующей в конце 2021 года шестимесячной экспедицией корабля SpaceX Crew-3, в состав которой Маттиас включен. И лишь одна тема смущает астронавта: секс в космосе. "Об этом у нас речь еще никогда не шла, ведь мы - на работе", - отвечает Маурер на вопрос DW о том, говорят ли астронавты между собой о сексе.
Но ведь в космос летают не только профессиональные космонавты. В наши дни через частные компании на орбиту отправляется так много любителей, как никогда прежде. Кстати, и сегодня, 5 октября, в космос полетит съемочная группа российского кинопроекта "Вызов", в состав которой входят актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (см. заглавный снимок). И впервые в истории МКС станет местом съемок художественного фильма. Интересно, пойдет ли речь в картине о любви на борту космической станции?..
Ясно, что сексуальность является неотъемлемой частью природы. При этом, как утверждают в НАСА, Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства, ни один человек сексом в космосе пока еще никогда не занимался.
"Если мы всерьез рассматриваем возможность дальних космических полетов, нам нужно больше знать и об интиме в космосе", - такое мнение в интервью DW высказал биоэтик Пауль Роот Вольпе (Paul Root Wolpe), проработавший в НАСА 15 лет.
Однако, как выяснилось из беседы с Маттиасом Маурером, во время подготовки астронавтов к космическим полетам вопросы, связанные с сексом в космосе, никогда не поднимаются. Саралин Марк (Saralyn Mark), в прошлом медицинский консультант НАСА, считает это ошибкой. "Если мы признаем сексуальное здоровье основной частью нашего физического благополучия, то важно понимать, в какое положение мы ставим людей", - говорит она в интервью DW.
Ни для кого не секрет: секс и мастурбация положительно влияют на наше психическое и физическое здоровье. Доказано, что оргазм снимает стресс и улучшает качество сна, что может быть особенно полезно во время космических полетов, требующих больших затрат энергии.
Возможно, "космическая любовь" уже все-таки имела место. В 1982 году россиянка Светлана Савицкая, вторая в мире женщина-космонавт после Валентины Терешковой и первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос, вместе с двумя своими коллегами-мужчинами в течение восьми дней находилась на орбитальной станции. В своей книге "Адская поездка сквозь пространство и время" немецкий астронавт Ульрих Вальтер (Ulrich Walter) отмечает, что та миссия изначально планировалась именно с учетом сексуального контакта.
Еще одна миссия, во время которой дело могло дойти до интима, состоялась в 1992 году, когда космический челнок НАСА "Индевор" отправился в космос с супружеской парой на борту. Астронавты Марк Ли и Джен Дейвис познакомились и полюбили друг друга, работая в НАСА. За год до полета в космос они поженились.
Информации по поводу особенностей секса в космосе очень мало. Но известно, что в условиях невесомости либидо снижается. Это связано с тем, что невесомость изменяет гормональный баланс человека: понижается уровень эстрогена, а это может привести к снижению полового влечения.
Большая часть наших знаний о гормонах в космосе основана на тестах, проведенных на астронавтах-мужчинах. Это связано с тем, что только 11,5 процента всех астронавтов - женщины. Те немногие женщины, которые до сих пор побывали в космосе, принимали специальные таблетки - во избежание менструации. Возможно, их прием тоже влияет на уровень гормонов.
Наши внутренние часы - еще один аспект, который может сказываться на либидо в космосе, указывает Саралин Марк. "В ситуации, когда вы каждые 90 минут совершаете оборот по орбите нашей планеты, ваш ритм сна и бодрствования меняется. Возможно, это отражается на либидо", - рассуждает бывший медицинский консультант НАСА.
Личный опыт Ульриха Вальтера подкрепляет научные гипотезы. В своей книге немецкий астронавт пишет, что во время 10-дневного пребывания в космосе он никакого сексуального влечения не испытывал.
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