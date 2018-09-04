Доктор Рут Вестхаймер - легенда сексуального просвещения

Пожалуй, никто в мире не написал столько книг о сексе, сколько Рут Вестхаймер. На экраны в Германии сейчас вышел документальный фильм "Спросите доктора Рут" ("Ask Dr. Ruth").
Эта женщина - культовая личность в США. На протяжении вот уже многих десятилетий она помогает людям решать проблемы, связанные с сексуальными расстройствами и проблемами. В ее речи проскальзывает немецкий акцент - знаменитый американский сексопатолог, социолог, ведущая теле- и радиопередач, автор множества книг Рут Вестхаймер (Ruth Westheimer), более известная как "доктор Рут", родилась в Германии, покинуть которую ей пришлось во времена национал-социализма.
В 2018 году Рут Вестхаймер, урожденная Рут Карола Зигель (Ruth Karola Siegel), отметила 90-летний юбилей, но и в этом почтенном возрасте она продолжает жить полной жизнью и плодотворно работать. Сейчас на экраны немецких кинотеатров вышел документальный фильм "Спросите доктора Рут" (англ. "Ask Dr. Ruth", нем. "Fragen Sie Dr. Ruth").
За ее плечами - тысячи радио- и телепередач и свыше 30 печатных изданий. "Серебряный секс" - одна из последних книг Рут Вестхаймер. В ней речь идет о сексе в пожилом возрасте. По словам автора, она хочет искоренить предрассудки по поводу того, что гармоничная сексуальная жизнь возможна только в молодости.
О самом интимном Рут рассказывает открыто и с юмором, чем подкупает самую широкую аудиторию. У нее масса фанатов по всему миру, ее узнают на улицах. "Ой, смотри: доктор Секс идет!" - слышит она, к примеру, прогуливаясь по одной из площадей в центре Гонконга. Рут только хохочет по этому поводу. Она вообще очень веселый, никогда не унывающий, наполненный кипучей энергией человек. "Видимо, поэтому я и живу так долго", - смеется сексопатолог.
Рут Вестхаймер говорит на английском, иврите, французском, немецком языках и даже на гессенском диалекте. Ее родина - город Карлштадт под Франкфуртом-на-Майне. Она родилась 4 июня 1928 года в еврейской семье. Детство прошло во Франкфурте. Рут было всего десять лет, когда Германию сотрясла волна антисемитских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, а также стекол из окон синагог и домов, где жили евреи. Были погибшие, а также арестованные и отправленные в концлагеря.
Вскоре после этих страшных событий Всемирная еврейская организация помощи (тогда - Центральный британский фонд немецких евреев), созданная в 1933 году, приступила к организации и осуществлению операции "Киндертранспорт", направленной на спасение еврейских детей. Рут вместе с некоторыми другими детьми вывезли в Швейцарию. Мать сумела отправить ее туда в 1939 году, уже после того, как отец девочки был арестован нацистами и депортирован в Бухенвальд.
Франкфуртский железнодорожный вокзал и сегодня вызывает у Рут страшные ассоциации. Здесь, из окна увозившего ее в Швейцарию поезда, она в последний раз видела оставшихся на перроне маму и бабушку. Ее родные Холокост не пережили, погибли в концлагере. Узнав об этом в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, Рут Вестхаймер приняла решение уехать в Палестину. Там она вступила в еврейскую сионистскую военизированную организацию "Хагана". Рут получила навыки снайпера и стала участвовать в военных действиях, но была серьезно ранена и отправлена на лечение в госпиталь.
Позже девушка изучала психологию в парижской Сорбонне, а затем там же преподавала. После принятия Германией в 1953 году Закона о компенсациях жертвам Холокоста Рут получила от правительства ФРГ чек на пять тысяч марок. Это позволило ей эмигрировать в США. Там она вышла замуж за выходца из Германии Манфреда Вестхаймера (Manfred Westheimer), с которым счастливо прожила 40 лет, вплоть до его кончины. В браке родилось двое детей.
В Колумбийском университете Рут получила степень, работала в госпитале в Нью-Йорке. Огромная популярность пришла к ней в 1980-х, когда она вела на радио новаторские шоу под названием "Сексуальные разговоры". Рут открыто давала в них разъяснения и советы, раскрывала секреты полноценных сексуальных отношений. Эти шоу имели такой успех, что Рут стала получать массу приглашений к участию в подобных проектах от телеканалов со всего света. "Ее имя и ее удивительный голос совершенно неотделимы от темы "секс", - пишет о Рут Вестхаймер газета New York Times.
Доктор Рут - автор более 30 книг по сексологии. Многие из них изданы на немецком языке. Когда "эксперта по сексу" спрашивают, какая страна может похвастать самыми крутыми в мире любовниками, она смеется и называет любые подобные размышления "чистым бредом", как и утверждения о пуританстве Америки и "свободной любви" в Европе.
По ее словам, во всех странах у мужчин и женщин в любовных отношениях наблюдаются одни и те же проблемы, главная из которых - рутинность повседневной жизни. Оживляйте ваши отношения, вносите разнообразие в свою жизнь, а если не получается - не бойтесь обратиться за помощью к профессионалам, призывает доктор Рут Вестхаймер.
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