 Доктор Рут Вестхаймер - легенда сексуального просвещения | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.09.2020

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Культура и стиль жизни

Доктор Рут Вестхаймер - легенда сексуального просвещения

Пожалуй, никто в мире не написал столько книг о сексе, сколько Рут Вестхаймер. На экраны в Германии сейчас вышел документальный фильм "Спросите доктора Рут" ("Ask Dr. Ruth").

Кадр из фильма Спросите доктора Рут (англ. Ask Dr. Ruth, нем. Fragen Sie Dr. Ruth)

Кадр из фильма "Спросите доктора Рут" (англ. "Ask Dr. Ruth", нем. "Fragen Sie Dr. Ruth")

Эта женщина - культовая личность в США. На протяжении вот уже многих десятилетий она помогает людям решать проблемы, связанные с сексуальными расстройствами и проблемами. В ее речи проскальзывает немецкий акцент - знаменитый американский сексопатолог, социолог, ведущая теле- и радиопередач, автор множества книг Рут Вестхаймер (Ruth Westheimer), более известная как "доктор Рут", родилась в Германии, покинуть которую ей пришлось во времена национал-социализма. 

В 2018 году Рут Вестхаймер, урожденная Рут Карола Зигель (Ruth Karola Siegel), отметила 90-летний юбилей, но и в этом почтенном возрасте она продолжает жить полной жизнью и плодотворно работать. Сейчас на экраны немецких кинотеатров вышел документальный фильм "Спросите доктора Рут" (англ. "Ask Dr. Ruth", нем. "Fragen Sie Dr. Ruth").

Рут Вестхаймер в Нью-Йорке. Кадр из фильма Спросите доктора Рут (англ. Ask Dr. Ruth, нем. Fragen Sie Dr. Ruth)

Рут Вестхаймер в Нью-Йорке

Рут Вестхаймер с мужем и детьми. Фото из семейного архива. Кадр из фильма Спросите доктора Рут (англ. Ask Dr. Ruth, нем. Fragen Sie Dr. Ruth)

Рут Вестхаймер с мужем и детьми. Фото из семейного архива

О самом интимном - открыто и с юмором

За ее плечами - тысячи радио- и телепередач и свыше 30 печатных изданий. "Серебряный секс" - одна из последних книг Рут Вестхаймер. В ней речь идет о сексе в пожилом возрасте. По словам автора, она хочет искоренить предрассудки по поводу того, что гармоничная сексуальная жизнь возможна только в молодости.

О самом интимном Рут рассказывает открыто и с юмором, чем подкупает самую широкую аудиторию. У нее масса фанатов по всему миру, ее узнают на улицах. "Ой, смотри: доктор Секс идет!" - слышит она, к примеру, прогуливаясь по одной из площадей в центре Гонконга. Рут только хохочет по этому поводу. Она вообще очень веселый, никогда не унывающий, наполненный кипучей энергией человек. "Видимо, поэтому я и живу так долго", - смеется сексопатолог.

Личная трагедия

Рут Вестхаймер говорит на английском, иврите, французском, немецком языках и даже на гессенском диалекте. Ее родина - город Карлштадт под Франкфуртом-на-Майне. Она родилась 4 июня 1928 года в еврейской семье. Детство прошло во Франкфурте. Рут было всего десять лет, когда Германию сотрясла волна антисемитских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, а также стекол из окон синагог и домов, где жили евреи. Были погибшие, а также арестованные и отправленные в концлагеря.

Кадр из фильма Спросите доктора Рут (англ. Ask Dr. Ruth, нем. Fragen Sie Dr. Ruth)
Рут Вестхаймер в национальном мемориале Яд ва-Шем, Иерусалим. Кадр из фильма Спросите доктора Рут (англ. Ask Dr. Ruth, нем. Fragen Sie Dr. Ruth)

Рут Вестхаймер в национальном мемориале "Яд ва-Шем", Иерусалим

Вскоре после этих страшных событий Всемирная еврейская организация помощи (тогда - Центральный британский фонд немецких евреев), созданная в 1933 году, приступила к организации и осуществлению операции "Киндертранспорт", направленной на спасение еврейских детей. Рут вместе с некоторыми другими детьми вывезли в Швейцарию. Мать сумела отправить ее туда в 1939 году, уже после того, как отец девочки был арестован нацистами и депортирован в Бухенвальд.

Франкфуртский железнодорожный вокзал и сегодня вызывает у Рут страшные ассоциации. Здесь, из окна увозившего ее в Швейцарию поезда, она в последний раз видела оставшихся на перроне маму и бабушку. Ее родные Холокост не пережили, погибли в концлагере. Узнав об этом в 1945 году, после окончания Второй мировой войны, Рут Вестхаймер приняла решение уехать в Палестину. Там она вступила в еврейскую сионистскую военизированную организацию "Хагана". Рут получила навыки снайпера и стала участвовать в военных действиях, но была серьезно ранена и отправлена на лечение в госпиталь.

Эмиграция в США

Позже девушка изучала психологию в парижской Сорбонне, а затем там же преподавала. После принятия Германией в 1953 году Закона о компенсациях жертвам Холокоста Рут получила от правительства ФРГ чек на пять тысяч марок. Это позволило ей эмигрировать в США. Там она вышла замуж за выходца из Германии Манфреда Вестхаймера (Manfred Westheimer), с которым счастливо прожила 40 лет, вплоть до его кончины. В браке родилось двое детей.

Рут Вестхаймер с французскими актерами: слева - Жерар Депардье, справа - Мишель Омон, 1985 год

Рут Вестхаймер с французскими актерами: слева - Жерар Депардье, справа - Мишель Омон, 1985 год

Рут Вестхаймер на приеме в Белом доме, 2000 год

Рут Вестхаймер на приеме в Белом доме, 2000 год

В Колумбийском университете Рут получила степень, работала в госпитале в Нью-Йорке. Огромная популярность пришла к ней в 1980-х, когда она вела на радио новаторские шоу под названием "Сексуальные разговоры". Рут открыто давала в них разъяснения и советы, раскрывала секреты полноценных сексуальных отношений. Эти шоу имели такой успех, что Рут стала получать массу приглашений к участию в подобных проектах от телеканалов со всего света. "Ее имя и ее удивительный голос совершенно неотделимы от темы "секс", - пишет о Рут Вестхаймер газета New York Times.

Доктор Рут - автор более 30 книг по сексологии. Многие из них изданы на немецком языке. Когда "эксперта по сексу" спрашивают, какая страна может похвастать самыми крутыми в мире любовниками, она смеется и называет любые подобные размышления "чистым бредом", как и утверждения о пуританстве Америки и "свободной любви" в Европе.

Кадр из фильма Спросите доктора Рут

Кадр из фильма "Спросите доктора Рут"

По ее словам, во всех странах у мужчин и женщин в любовных отношениях наблюдаются одни и те же проблемы, главная из которых - рутинность повседневной жизни. Оживляйте ваши отношения, вносите разнообразие в свою жизнь, а если не получается - не бойтесь обратиться за помощью к профессионалам, призывает доктор Рут Вестхаймер.

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