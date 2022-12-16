Семья из Харькова: дети в подвалах рисуют войну

Семья Верещагиных бежала от войны в Украине и уже девять месяцев живет в Германии. Отец семейства остался в Украине. DW встретилась с матерью и ее младшим сыном.
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Ранним утром 24 февраля 2022 года украинская семья Верещагиных в Харькове через окна своей квартиры на девятом этаже увидела, что началась война. "Мы метались от одного окна к другому, не веря собственным глазам. Вдалеке раздавались взрывы, в небо шли столбы черного дыма. Было страшно осознавать, что война пришла и в наш город", - вспоминает Ирина Верещагина.
По ее словам, к мыслям о войне к тому моменту они уже успели привыкнуть: на востоке Украины война шла уже восемь лет. "Мы часто думали о том, что надо взять с собой, если придется бежать от бомбежек? Как можно меньше вещей - ведь с ними далеко не убежишь", - рассказывает Ирина. И вот война пришла и в их дом. Семья укрылась в подвале девятиэтажного дома, который на время стал их бомбоубежищем.
"Бомбоубежищем это можно было назвать с большой натяжкой. Подвал мог защитить от взрывов бомб, но меньше от обстрелов российских военных, на двери даже замка не было", - вспоминает мать двоих детей.
В подвал к маме с младшим братом Платоном приходил старший сын Ирины - Василий. Первое что он сделал: написал на стене фразу, которая в Харькове известна со времен Второй мировой войны, и которая была написана на одной из стен дома в центре города: "Проверено. Мин не обнаружено. Сн-т Егоров". Только день Василий указал другой: 28.02.2022 (главное фото материала).
Родители давно заметили в старшем сыне талант художника-карикатуриста. "Удивительное дело, но уже у девятилетнего Васи появлялись рисунки, отражающие политические события. Я ему не помогала, не вмешивалась в творческий процесс. Ребенок только слышал новости вместе с нами и трансформировал их в свои картинки", - вспоминает его мама.
Двое сыновей Ирины родились в судьбоносные годы для Украины: Вася в 2004 году, в год первого Майдана, а Платон, десять лет спустя, в 2014 году, который начался с Евромайдана на площади Независимости в Киеве. Дети, которые растут в период военных конфликтов и войн, как губки, впитывают в себя это тревожное время, на его фоне формируются их характер и мировоззрение, считает мама Ирина.
Василий полгода до начала втрожения России в Украину 24 февраля 2022 года учился на биологическом факультете Харьковского университета. Однако рисование остается его главным увлечением. Василий выставляет свои работы в стиле комиксов и политической сатиры на своей странице в Instagram и других социальных сетях. Но сам интервью давать не любит, считая, что мама о нем сама все расскажет.
Бегство из Харькова
Через неделю после начала бомбардировок Харькова семья Верещагиных решилась уехать из города. "Мы надеялись, что война будет локальной, за "воду для Крыма", а она оказалась полномасштабной", - говорит Ирина. По словам, Ирины, дом Верещагиных уцелел, но во двор ударила ракета. Был оглушительный хлопок. По сторонам разлетелось множество осколков, а от самой ракеты остался только каркас.
Семья приняла решение покинуть город. После двух безуспешных попыток выехать из него на поезде, они решили ехать на машине. Муж Ирины, Олег, несколько дней собирал по городу бензин в канистрах, чтобы хватило на всю дорогу. По Украине семья ехала целую неделю. Было решено, что Олег довезет жену с детьми до польской границы, а сам останется во Львове. От границы Польши Ирина с детьми на автобусе добиралась до Варшавы, потом поездом до Берлина, а уже оттуда семья приехала в Бонн.
По словам Ирины, их очень хорошо приняли в этом немецком городе на Рейне. Они поселились в маленьком домике местного жителя. Восьмилетний Платон ходит в третий класс, Василия зачислили на биологический факультет в Высшую школу прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg). А сама Ирина вот уже три месяца посещает интеграционные курсы - изучает немецкий язык и особенности жизни в Германии.
Тоска по прошлому и размытые перспективы
О планах Ирина говорить затрудняется. "Если в Харькове в начале войны мы могли планировать только на несколько часов вперед, то теперь в Бонне, когда я начала ходить на интеграционные курсы, планы расширились до девяти месяцев", - подчеркивает Ирина.
Такая неопределенность ее угнетает. Ирине не хочется жить за счет государственных пособий, но сама она пока зарабатывать не может. По специальности женщина - график-дизайнер. В Украине она создавала буклеты, альбомы, материалы для выставок, галерей. Ирина жила полноценной творческой жизнью, но война все перечеркнула. В возрасте за сорок начинать все заново - не так просто. "Желания закрепиться в Германии нет, но при этом непонятно, куда нам возвращаться? Хочется назад в родной Харьков, где я родилась и и прожила 40 лет, но моего прежнего Харькова уже нет, как бы грустно это не звучало", - пожимает плечами Ирина.
Перспективы размыты, а представления о счастье очень призрачны. Ни один украинец, где бы он ни жил, не может сказать, что он счастлив, пока на его родине идет война, уверена Ирина. Ее маленькая мечта - летом наконец-то увидиться с мужем, навестить его во Львове или Харькове. Но как ее осуществить, она пока не знает. "А самая большая мечта, чтобы поскорей закончилась война! И всем нам стало жить легче", - говорит она на прощание.