Семья из Харькова: дети в подвалах рисуют войну

Семья Верещагиных бежала от войны в Украине и уже девять месяцев живет в Германии. Отец семейства остался в Украине. DW встретилась с матерью и ее младшим сыном.

Ранним утром 24 февраля 2022 года украинская семья Верещагиных в Харькове через окна своей квартиры на девятом этаже увидела, что началась война. "Мы метались от одного окна к другому, не веря собственным глазам. Вдалеке раздавались взрывы, в небо шли столбы черного дыма. Было страшно осознавать, что война пришла и в наш город", - вспоминает Ирина Верещагина.

По ее словам, к мыслям о войне к тому моменту они уже успели привыкнуть: на востоке Украины война шла уже восемь лет. "Мы часто думали о том, что надо взять с собой, если придется бежать от бомбежек? Как можно меньше вещей - ведь с ними далеко не убежишь", - рассказывает Ирина. И вот война пришла и в их дом. Семья укрылась в подвале девятиэтажного дома, который на время стал их бомбоубежищем.

Ирина Верещагина с сыном Платоном во время интервью в Бонне. Фото: Victor Weitz/DW

"Бомбоубежищем это можно было назвать с большой натяжкой. Подвал мог защитить от взрывов бомб, но меньше от обстрелов российских военных, на двери даже замка не было", - вспоминает мать двоих детей.

Дети рисовали войну

В подвале в основном прятались женщины с детьми и пожилые люди. Напуганных детей надо было как-то отвлечь и чем-то занять. И тогда одна из женщин - Анна Заволодко, мать троих детей, организовала кружок рисования . Рисунки эти радостными назвать было нельзя, дети рисовали войну …

Подвал девятиэтажного дома стал бомбоубежищем для его жителей Фото: Iryna Olenina

В подвал к маме с младшим братом Платоном приходил старший сын Ирины - Василий. Первое что он сделал: написал на стене фразу, которая в Харькове известна со времен Второй мировой войны, и которая была написана на одной из стен дома в центре города: "Проверено. Мин не обнаружено. Сн-т Егоров". Только день Василий указал другой: 28.02.2022 (главное фото материала).

Рисунок Василия, когда ему было 9 лет Фото: Iryna Olenina

Родители давно заметили в старшем сыне талант художника-карикатуриста. "Удивительное дело, но уже у девятилетнего Васи появлялись рисунки, отражающие политические события. Я ему не помогала, не вмешивалась в творческий процесс. Ребенок только слышал новости вместе с нами и трансформировал их в свои картинки", - вспоминает его мама.

Рисунок Василяи в 10 лет Фото: Iryna Olenina

Двое сыновей Ирины родились в судьбоносные годы для Украины: Вася в 2004 году, в год первого Майдана, а Платон, десять лет спустя, в 2014 году, который начался с Евромайдана на площади Независимости в Киеве. Дети, которые растут в период военных конфликтов и войн, как губки, впитывают в себя это тревожное время, на его фоне формируются их характер и мировоззрение, считает мама Ирина.

Василий полгода до начала втрожения России в Украину 24 февраля 2022 года учился на биологическом факультете Харьковского университета. Однако рисование остается его главным увлечением. Василий выставляет свои работы в стиле комиксов и политической сатиры на своей странице в Instagram и других социальных сетях. Но сам интервью давать не любит, считая, что мама о нем сама все расскажет.

Бегство из Харькова

Через неделю после начала бомбардировок Харькова семья Верещагиных решилась уехать из города. "Мы надеялись, что война будет локальной, за "воду для Крыма", а она оказалась полномасштабной", - говорит Ирина. По словам, Ирины, дом Верещагиных уцелел, но во двор ударила ракета. Был оглушительный хлопок. По сторонам разлетелось множество осколков, а от самой ракеты остался только каркас.

Старший сын Василий Верещагин в бомбоубежище в Харькове, февраль 2022 год Фото: Iryna Olenina

Семья приняла решение покинуть город. После двух безуспешных попыток выехать из него на поезде, они решили ехать на машине. Муж Ирины, Олег, несколько дней собирал по городу бензин в канистрах, чтобы хватило на всю дорогу. По Украине семья ехала целую неделю. Было решено, что Олег довезет жену с детьми до польской границы, а сам останется во Львове. От границы Польши Ирина с детьми на автобусе добиралась до Варшавы, потом поездом до Берлина, а уже оттуда семья приехала в Бонн.

По словам Ирины, их очень хорошо приняли в этом немецком городе на Рейне. Они поселились в маленьком домике местного жителя. Восьмилетний Платон ходит в третий класс, Василия зачислили на биологический факультет в Высшую школу прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg). А сама Ирина вот уже три месяца посещает интеграционные курсы - изучает немецкий язык и особенности жизни в Германии.

Тоска по прошлому и размытые перспективы

О планах Ирина говорить затрудняется. "Если в Харькове в начале войны мы могли планировать только на несколько часов вперед, то теперь в Бонне, когда я начала ходить на интеграционные курсы, планы расширились до девяти месяцев", - подчеркивает Ирина.

Ирина показывает сыну Платону, где находится их родина - Украина Фото: Victor Weitz/DW

Такая неопределенность ее угнетает. Ирине не хочется жить за счет государственных пособий, но сама она пока зарабатывать не может. По специальности женщина - график-дизайнер. В Украине она создавала буклеты, альбомы, материалы для выставок, галерей. Ирина жила полноценной творческой жизнью, но война все перечеркнула. В возрасте за сорок начинать все заново - не так просто. "Желания закрепиться в Германии нет, но при этом непонятно, куда нам возвращаться? Хочется назад в родной Харьков, где я родилась и и прожила 40 лет, но моего прежнего Харькова уже нет, как бы грустно это не звучало", - пожимает плечами Ирина.

Перспективы размыты, а представления о счастье очень призрачны. Ни один украинец, где бы он ни жил, не может сказать, что он счастлив, пока на его родине идет война, уверена Ирина. Ее маленькая мечта - летом наконец-то увидиться с мужем, навестить его во Львове или Харькове. Но как ее осуществить, она пока не знает. "А самая большая мечта, чтобы поскорей закончилась война! И всем нам стало жить легче", - говорит она на прощание.

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