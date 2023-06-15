Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

В 2001 году вышел "Тусоводитель" - самый необычный путеводитель по Берлину на русском языке. Корреспондент DW нашел его автора, чтобы понять, что в немецкой столице изменилось, а что осталось прежним.

В 2001 году вышел самый необычный путеводитель по Берлину на русском языке. Он был сконцентрирован на ночной жизни и назывался вполне в духе свободных девяностых - "Тусоводитель". Написала его, как было сказано в предисловии путеводителя, "самая модная русская девушка Берлина" тех лет - модельер Катя Моссина-Микульская. Путеводитель не только объяснял, кто из владельцев клубов и баров чего стоит в ночном Берлине, и куда надо пойти, чтобы ничего не пропустить, но и был прекрасно написан - если простить его автору то, что немцев в нем иногда называют "тевтонами".

"Берлин живет ночью, - сразу вносила ясность автор. - Если берлинская ночь захватила вас в свои объятия, то больше не отпустит ни за что: хотите или нет, вам придется следовать за ней, зависать в кабаках и трястись на танцплощадках. Вы станете частью своеобразной big family, путешествующей из одного бара в другой, заведете особые "ночные" знакомства и больше никогда не сможете вырваться из водоворота берлинских ночей".

Скопление "singles" и отсутствие традиций

Корреспондент DW провел несколько дней в компании "Тусоводителя" двадцатилетней давности и, чем больше читал, тем больше удивлялся. Около 90 процентов описанных в нем заведений уже закрыты или (в лучшем случае) переехали, описания районов имеют лишь историческую ценность - ни один настоящий берлинец сейчас не отправится на тусовку в район Митте, отданный на откуп туристам, а когда-то это был самый модный район города. И, тем не менее, все, что автор "Тусоводителя" написала о духе города и его жителях - можно печатать хоть сейчас:

"Берлин хорош своей либеральностью, простотой общения; здесь широкие улицы, дома не слишком низкие и не слишком высокие, много зелени, озер и питейных заведений. Если вы в Берлине летом, обязательно поезжайте куда-нибудь на пляж, купаться. Берлинцы - народ не домашний, с удовольствием и часто выходят в "свет", и уж если что-нибудь и роднит русских и немцев, так это любовь к спиртным напиткам. Население современного Берлина приблизительно 3,5 млн. человек, из которых почти миллион "singles", т.е. одиночки. Скопление "singles" здесь самое большое по всей Европе. Вообще Берлин не имеет традиций. Немцы настолько напуганы собственным поведением в XX столетии, что стараются быть как можно меньше немцами и как можно больше космополитами, а потому и все традиции стараются убрать в тень".

Разве за последние 22 года что-то изменилось?

Катя Моссина-Микульская на показе своей коллекции в Москве в 2008 году Фото: Katia Mossina

"В какой-то момент мне позвонил Троицкий"

"Это все так давно было, я совершенно забыла про этот "Тусоводитель" и с изумлением вспомнила", - говорит автор тусоводителя Катя Моссина-Микульская, на которую корреспондент DW обрушился как снег на голову. "Самая модная девушка Берлина" сейчас живет, в основном, в Италии, но, судя по ее соцсетям, не утратила остроумия и умения внимательно смотреть по сторонам. После "Тусоводителя" она написала еще одну книгу - о моде и на немецком языке, а остальное время уделяла практической моде, выпустив под маркой Katia Mossina более 50 коллекций.

"Я помню, что в какой-то момент мне позвонил Троицкий (Артемий - Ред.). Я с ним знакома еще с восьмидесятых годов, когда жила в Москве. Он тогда был модным критиком, которым и является до сих пор, а я была авангардным дизайнером - кромсала гимнастерки и варила их в разные цвета. Еще в 1989 году мы с мужем уехали в Берлин, Троицкий об этом узнал, потому спросил, не хочу ли я заняться этим проектом", - вспоминает Катя Моссина-Микульская.

Троицкий обратился по адресу - будущий автор "Тусоводителя" приехала в Берлин еще до падения стены (ей пришлось собирать документы у всех "союзников" - в советском, французском, американском и английском секторах). Парочка поселилась в Западном Берлине, в районе Савиньиплатц, и окунулась в ночную жизнь самого необычного города Европы, откуда вынырнула только спустя лет 15.

"В Шарлоттенбурге вокруг площади Савиньи резвятся творческие личности (художники, писатели и архитекторы в джинсах и черных свитерах, экстравагантные персоны театра и кино)", - так она описала свой район в "Тусоводителе".

"По духу это было "Дэвид Боуи и его друзья", - вспоминает она. - Самого Дэвида Боуи в немецкой столице уже не было, но одна моя близкая подруга снимала квартиру, где он жил до нее. Там остались его зубные щетки, какие-то носки - она была этим очень горда".

Дэвид Боуи во время своего турне по Германии в 1978 году Фото: picture-alliance/dpa/H. H. Kirmer

Вольный город

В отличие от корреспондента DW, который узнал Берлин "Тусоводителя" в нынешней немецкой столице, его автор считает, что город "кардинально изменился". "Он стал серьезной столицей, большим городом - чем он тогда не являлся. Теперь он мощный, крупный, даже тяжелый. А тогда у меня в какой-то момент было ощущение, что я просто знаю в нем всех людей. Это был беспечный город, а с финансами тут всегда были проблемы", - вспоминает модельер.

Может быть, у Кати Моссиной-Микульской потому так хорошо получилось описать Берлин, что она поняла и сформулировала его главные ценности - свободу и презрение к правилам, "Москва - город стандартов. А Берлин - вольный город. Здесь люди с самостоятельной головой. Это не город одного мнения", - говорит она. Время не смогло это изменить. Да даже и Берлин девяностых еще можно найти - причем не надо далеко уходить от Савиньиплатц. В (дороговатом) ресторане Paris Bar до сих пор и с прежним жаром идут интеллектуальные споры, тут же рядом круглосуточное (редкость для Западного Берлина) и куда более демократичное кафе Schwarzes Cafe, куда ходят модники и которое заполнено народом даже поздней ночью. Потому что Берлин естественно продолжает оставаться ночным городом.

"Местное бюргерство не раз пыталось успокоить буйный нрав столицы: жалобы, письма, просьбы, ультиматумы. Ничто не помогло. Город стоит на своем - гуляет до утра. На крупных вечеринках, галах или в новых подпольных барах - кто где, а кто и здесь и там. Нельзя сказать, что Берлин не любит день. Днем - масса прекрасных занятий: попить кофейку, купить чего-нибудь, опять же мысли привести в порядок. Но жить?! Жить по-настоящему, интенсивно и весело можно в Берлине только ночью", - справедливо пишет "Тусоводитель".

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