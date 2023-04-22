В Берлине студенты получили 50 евро

Акция действует пока только для берлинцев, но вскоре подобную карту получат жители всей Германии, которым в 2023 году исполняется 18 лет. Корреспондент DW проверила, как это работает.

В Берлине c 1 февраля реализуется проект Jugendkulturkarte , в рамках которого люди 18-23 лет могут получить абонемент на 50 евро для походов в музей, театр, кино и клубы. Акция действует пока только для берлинцев (абонемент выдается всем с берлинской пропиской, вне зависимости от гражданства), но вскоре подобную карту получат жители всей Германии, которым в 2023 году исполняется 18 лет.

Как молодых жителей Берлина приучают к культуре

Тимe 21 год, Ане - 19. Они в Берлине полгода, но уже хорошо освоились - ребята в том числе получили Jugendkulturkarte и сходили по ней в кино на фильм "Банши Инишерина" Мартина МакДонаха. "О карте мы узнали от друзей. Получить ее очень просто. Мы зарегистрировались на сайте, сходили в ближайшую библиотеку, и без всяких очередей, минут за 5, забрали наши карты", - делится Тима.

Jugendkulturkarte - абонемент для студентов Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Берлинцы могли получить Jugendkulturkarte в общественных библиотеках (VÖBB) в течение всего февраля и потратить 50 евро до 30 апреля. Выбор мест и мероприятий огромный - в акции участвуют 159 заведений, в том числе кинотеатры, театры, музеи и клубы.

Музейный остров представлен лишь Новым музеем, в котором хранится бюст Нефертити. Зато карта позволяет посетить музей конопли, музей актера Бада Спенсера, музей шпионажа и такие известные клубы как Ritter Butzke и SchwuZ.

Карле 21 год, она учится в Свободном университете Берлина и тоже узнала о карте от друзей. Девушка пока что успела использовать ее один раз и сходила в Babylon Kino на драму "Восемь гор", никаких сложностей при покупке билета не возникло. "Я хочу еще сходить в театр и в клуб, возможно еще в кино. Идея с такой картой - суперинициатива, особенно для людей, которые не очень интересуются культурой", - говорит Карла. А 21-летний студент Свободного университета Малик пока не успел воспользоваться картой, но думает про театр, например Gorki, или клуб. "К сожалению, в акции не участвуют Queer-клубы", - отмечает студент.

KulturPass и 200 евро на досуг для молодежи

Jugendkulturkarte - первый пробный шаг в рамках большого проекта KulturPass. В 2023 году правительство Германии планирует выдать всем, кому в этом году исполняется 18 лет, абонемент на 200 евро, которые можно будет потратить на музеи, театры и кино. Проект нацелен не только на привлечение молодых людей к участию в культурной жизни, но и на поддержку культурных заведений, понесших финансовые потери из-за COVID-19. По официальным оценкам, в этом году совершеннолетия достигают 750 000 жителей ФРГ. В бюджете на KulturPass выделено 100 млн евро.

Как рассказали DW в Американской мемориальной библиотеке (Amerika-Gedenkbibliothek), к концу февраля было выдано 65 000 Jugendkulturkarte, зарегистрировались же 85 000 человек. В Берлине живет примерно 200 000 людей 18-23 лет.

Студентка Аня для себя отметила, что почти все концертные залы и опера участвуют в программе - ей хочется потратить абонемент на музыку. Тима планирует пойти еще в кино и открыть для себя разные маленькие кинотеатры Берлина. "Мне кажется в кино я не был уже года два, и забыл что это так здорово", - делится он.

Личный опыт - карта и годовой абонемент в библиотеки

Получить карту очень просто, в чем корреспондет DW убедилась на собственном опыте. Сначала надо было заполнить небольшую анкету на сайте проекта, а потом прийти в одну из библиотек из списка с удостоверением личности, где указан адрес прописки. В очередях стоять не пришлось - получение заняло не более 5 минут.

В придачу выдали бесплатный годовой абонемент во все библиотеки VÖBB - еще один умный ход по привлечению молодежи, в том числе, в библиотеки. Многие студенты посещают только университетскую библиотеку, с Jugendkulturkarte у них появилась дополнительная мотивация заглянуть и в другие библиотеки Берлина.

Что обладатели Jugendkulturkarte хотят улучшить?

Но есть и вопросы к абонементу. Так, Тима и Аня сначала хотели пойти в музей Боде на Музейном острове, но выяснили, что он в программе не участвует. Кроме того, билеты нельзя купить онлайн. Ребята волновались, что все билеты будут раскуплены, если не прийти заранее.

Карла опасается, что не все обладатели карты успеют использовать ее до конца апреля. "Неплохо было бы продлить действие абонемента", - говорит девушка.

Студент Малик Фото: DW, Foto:privat

А Малик считает, что инициатива сама по себе очень хорошая, но не до конца доработанная: "Я думаю,что маленькие клубы, театры и тому подобные финансово сильнее пострадали за последние годы. При этом большинство заведений, где работает абонемент - это крупные институции, где и так много посетителей.

Кроме того, в часть из них и так бесплатный вход или большие скидки для студентов. Но все равно здорово, что такая инициатива появилась".

Помимо Jugendkulturkarte и планируемого Kulturpass, Берлин предоставляет молодежи ряд других скидок и абонементов. Например, студенты могут получить годовую музейную карту (Jahreskarte Classic) за 25 евро и ходить по ней год во все государственные музеи. С Staatsoperncard можно на протяжении сезона посещать оперы, балет и концерты со скидкой 20%. Для студентов такой абонемент стоит 20 евро.

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