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Пергамский алтарь
Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance
КультураГермания

Почему закрывается главный музей Берлина?

Вера Лунева
2 ч. назад

Любители античности будут лишены возможности взглянуть на главные экспонаты берлинского Музейного острова несколько долгих лет.

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Знаменитый Пергамский музей (Pergamonmuseum) закроется 23 октября 2023 года на реставрацию, которая продлится почти 15 лет. Первая часть реконструкции обошлась бюджету в 489 миллионов евро, второй этап, как ожидается, будет еще дороже: 722,4 миллиона евро. С учетом почти 300 миллионов евро, заложенных на риски и инфляцию, общая стоимость реконструкции может составить рекордные 1,5 миллиарда.

При этом весь ансамбль Музейного острова должен быть обновлен и соединен под землей "археологическим променадом". "Это выдающееся мировое культурное наследие, которое находится в ужасающе запущенном состоянии", - сокрушается археолог и президент берлинского Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger).

Из истории Пергамского музея

Самое первое здание музея - с артефактами, найденными на территории современной Турции, - было построено в конце XIX века. Однако вскорости его решили перестроить, ведь монументальные археологические находки требовали особого фундамента и просторных помещений. Первая мировая война и экономический кризис затормозили строительство, в результате музей открыл свои двери только в 1930 году.

Пергамский алтарь
Пергамский алтарьФото: AP

Пергамский музей - это объединенные собрания Исламского музея, Музея Передней Азии и Античного собрания, основанного в далеком 1671 году курфюрстом Фридрихом Вильгельмом I. Уже в XVII веке часть коллекции Античного собрания была открыта для широкой публики - на территории парка дворца Сан-Суси в Потсдаме. А в конце XVIII века было принято решение открыть в Берлине музей с наиболее интересными античными ценностями из королевского собрания. В XIX веке музей стал проводить собственные археологические экспедиции. В одной из них Карлом Хуманом (Carl Humann) был обнаружен знаменитый Пергамский алтарь (на заглавном снимке).    

Пергамский музей - сокровищница мирового масштаба

В каждом из учреждений Музейного острова в центре Берлина есть свои сокровища, которые притягивают туристов со всего мира. В допандемийный 2019 год Пергамский музей посетили более миллиона человек, что подтвердило его статус самого посещаемого музея Германии. Самыми известными экспонатами являются сам древнегреческий Пергамский алтарь, Ворота Иштар и Дорога Процессий времен Вавилонского царства, а также фриз из Мшатты - древнего дворца халифа Аль-Валида II.

Ворота Иштар в Пергамском музее
Ворота Иштар в Пергамском музееФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Именно в них и кроется причина столь затяжной реставрации. По словам Германа Парцингера, проблема в том, что "главные экспонаты - это крупномасштабные архитектурные сооружения, размещенные внутри здания музея. Если их вынести, то они разрушатся. Мы должны быть невероятно осторожными". 

Во время ремонта, а также в ходе строительства новых межмузейных переходов и прочих работ эти произведения искусства - которые весят тонны - будут оснащены специальными датчиками, фиксирующими малейшую опасность для артефактов. Ценности необходимо защитить от вибраций и влаги. 

В музее уточняют, что сам Пергамский алтарь, который находится на реставрации уже с 2013 года, можно будет увидеть уже "совсем скоро" - в 2027 году, в отдельном помещении, к тому времени подготовленном для посещений. А вот посмотреть на знаменитые ворота Иштар посетителям удастся не раньше 2037 года.

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