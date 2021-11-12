Онлайн-экскурсии по музеям Германии: где и что можно посмотреть

Локдаун 2020 года в Германии заставил многие культурные учреждения, в том числе крупнейшие музеи страны, задуматься о том, как сделать их фонды доступными даже в условиях карантина. В результате появился целый ряд новых форматов общения с посетителями - начиная с интерактивных виртуальных экскурсий и вплоть до видеороликов-презентаций в соцсетях и на YouTube. О том, как попасть на виртуальную экскурсию в Дрезденскую картинную галерею или созвониться с гидом музея Боде в Берлине, - у DW.

Как попасть в музей во время локдауна

В ноябре 2021 года на фоне растущего числа заражений коронавирусом в Германии большинство музеев, выставочных залов и картинных галерей начали усиленно готовиться к переходу на так называемый принцип 2G, подразумевающий, что посещать эти учреждения смогут лишь привитые или уже переболевшие COVID-19.

Принцип 2G: вход только для привитых или переболевших

Однако и у тех, кто не имеет сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании, будет возможность приобщиться к прекрасному, а именно - благодаря виртуальным экскурсиям, на которые сделали ставку многие немецкие музеи во время действия карантинных ограничений.

Как рассказала в беседе с DW координатор проекта "Образование в Земпербау" Зимоне Зайферт (Simone Seifert), в музейном комплексе Государственные художественные собрания Дрездена (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) первая онлайн-экскурсия была реализована во время локдауна в декабре 2020 года. "Тогда у нас проходила выставка Караваджо. Однако спустя всего две недели после ее открытия начался локдаун. Мы решили, что хотим представить эту выставку публике хотя бы виртуально, и это был настоящий успех - к нам подключались люди со всего мира", - вспоминает Зайферт.

С тех пор онлайн-формат опробовали в Дрездене на ряде менее масштабных тематических выставок и экскурсий, посвященных постоянной экспозиции, а также для туров по Гравюрному кабинету, расположенному в Дрезденском дворце-резиденции.

Выставка Иоганна Вермеера в Дрездене

До 2 января 2022 года в Картинной галерее Старых мастеров в Цвингере и Земпербау проходит тематическая выставка голландского художника Иоганна Вермеера. "Каждый четверг и каждое воскресенье в 19:00 (по берлинскому времени. - Ред.) эту выставку можно посетить в виртуальном 3D-формате, подключившись к цифровой экскурсии в режиме реального времени на сайте Земпербау, - рассказывает Зайферт. - При этом экскурсовод, модерирующий видеоконференцию, не только проведет гостей по залам галереи, но и ответит на их вопросы".

Посетители картинной галереи перед одной из картин Караваджо в Париже (фото из архива)

По четвергам онлайн-экскурсии проводятся на немецком, а по воскресеньям - на английском языке. Посещение выставки картин Иоганна Вермеера бесплатное. "В прошлом и нынешнем году мы хотели сделать (посетителям. - Ред.) подарок, виртуально распахнув двери в это трудное время, когда прийти в музей самому (из-за карантинных ограничений. - Ред.) невозможно", - указывает Зайферт. По ее словам, Государственные художественные собрания Дрездена получили уже массу позитивных отзывов о новом, виртуальном формате, в том числе от посетителей, подключавшихся к онлайн-экскурсиям из-за границы.

"Одно из преимуществ виртуального осмотра картинной галереи - в том, что он дает отличную возможность подготовиться к ее реальному посещению, а после - проанализировать увиденное", - указывает Зайферт. Именно поэтому в Дрездене собираются развивать цифровые форматы и после пандемии - в том числе, чтобы предоставить возможность людям с ограниченной мобильностью - например, из домов престарелых, - приобщиться к мировому культурному наследию.

Оцифровка музейных фондов

Между тем во многих крупных музеях Германии работа по оцифровке фондов велась и до пандемии. Так, в музейном комплексе Баварские государственные собрания картин (Bayerische Staatsgemäldesammlungen) она завершилась в 2017 году. Сегодня в интернете доступны в общей сложности 25 000 работ из этих собраний, включая фонды Старой и Новой пинакотеки, коллекцию современного искусства в Пинакотеке современности, а также объекты из музея Брандхорста и галереи Шака, в которой представлено немецкое искусство позднего романтизма. При этом речь идет не только об актуальной экспозиции, но и о произведениях искусства из запасников.

Во время локдауна 2020 года музеи Дрездена были закрыты для посетителей

В объединении Государственных музеев Берлина (Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz) работу с цифровыми форматами начали также еще до пандемии. При этом, по словам научного сотрудника генеральной дирекции музейного комплекса Моники Демлер (Monika Demler), поначалу речь шла, в основном, о проектах в соцсетях, прежде всего Instagram, а также на портале Google Art & Culture, позволяющем увидеть экспонаты галерей и музеев в интернете. В Сети размещали фотографии объектов искусства с сопроводительной справочной информацией и короткие тематическими видео по той или иной выставке или практические семинары на связанные с искусством темы.

Сегодня некоторые музеи Музейного острова Берлина предлагают в сети Instagram также онлайн-экскурсии в режиме реального времени, во время которых кураторы выставок или экскурсоводы отвечают на вопросы гостей.

Телефонные экскурсии

Еще одна возможность посетить Музейный остров Берлина, не выходя из дома, пользующаяся особенной популярностью в условиях пандемии, - это телефонные экскурсии.

"Позвонив в музей в указанное время, гости подключаются к групповому разговору и могут прослушать рассказ экскурсовода, - объясняет Моника Демлер в беседе с DW. - Это можно сравнить с аудиогидом в музее, с той разницей, что посетитель сидит дома перед телефоном и мысленно представляет себе объекты, с которыми его знакомят".

По словам эксперта, особенно большим спросом этот вариант экскурсии, впервые реализованный во время локдауна в декабре 2020 года, пользуется у незрячих и людей с ослабленным зрением.

Сравнимы ли онлайн-экскурсии с реальным посещением музея?

Является ли онлайн-экскурсия достойной заменой реальному посещению музея или это всего лишь суррогат, который любители искусства потребляют за неимением лучшего?

С точки зрения координатора проекта "Образование в Земпербау" Зимоне Зайферт, у цифровых форматов определенно есть будущее. "Конечно, в цифровом пространстве не хватает запаха, атмосферы, других людей. Однако в ситуации, когда иначе ты не смог бы посетить музей вообще, это очень достойная альтернатива", - констатирует эксперт.

Моника Демлер из объединения Государственных музеев Берлина разделяет это мнение. "Иметь возможность сходить музей виртуально - это прекрасно и очень важно, - полагает она. - Однако цифровые форматы - это лишь дополнительная услуга, которая не может заменить реальное посещение музея".

Вид на Музейный остров в Берлине

Эксперт отмечает, что число "виртуальных" посетителей Музейного острова в Берлине во время локдауна было существенно меньше, чем количество гостей выставок до введения карантинных ограничений. "Даже учитывая большую популярность отдельных онлайн-форматов, например, тематических экскурсий в режиме реального времени в соцсети Instagram, (в условиях карантина. - Ред.) нам не удается достичь того охвата публики, каким он был до локдауна", - говорит она.

По наблюдениям Демлер, когда музеи возобновили работу, интерес к онлайн-форматам и экскурсиям по телефону спал: "Явственно ощущалось желание посетителей вновь "физически пережить" искусство, лично посетить музей, "установить контакт" с объектами искусства. Ведь это действительно совсем иное чувство, нежели то, которое испытываешь, смотря на картинки".

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