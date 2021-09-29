Можно ли увидеть будущее в музее? (фотогалерея)

Как мы будем жить через 10, 20 или 50 лет? Как будут развиваться технологии? И какими проблемами это чревато для человечества? Новый Музей будущего в Нюрнберге приглашает в увлекательное путешествие.
Борьба с коронавирусом в России и Германии дала мощный импульс разработке и производству вакцин, а также цифровым методам диагностики, лечения и повышения квалификации медперсонала.
Стремительное развитие технологий, демографические изменения, загрязнение окружающей среды, - все это влечет за собой появление новых профессий.
В Германии бушуют страсти из-за электроскутеров. Модное средство передвижения спровоцировало большую национальную политическую дискуссию о правах немецких пешеходов. О ее сути - DW.
Цифровые города постепенно входят в учебные программы для будущих градостроителей. Однако отдельных специальностей, которые можно изучать в немецких университетах, не так и много.