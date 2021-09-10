 Купидон Вермеера наконец-то вновь увидел свет. Посмотрите на сенсацию! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.09.2021

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Культура и стиль жизни

Купидон Вермеера наконец-то вновь увидел свет. Посмотрите на сенсацию!

В Дрездене - мировая премьера. Известную картину голландского мастера Яна Вермеера теперь можно увидеть в том виде, в котором ее задумал сам художник.

Картина Девушка, читающая письмо у открытого окна (1657/59)

В таком виде картина "Девушка, читающая письмо у открытого окна" находилась более трех столетий

В пятницу, 10 сентября, в столице Саксонии Дрездене после двухлетней реставрации состоится мировая премьера картины "Девушка, читающая письмо у открытого окна" (1657/59). Написал ее один из самых известных мастеров золотого века голландского искусства Ян Вермеер (1632-1675). И произведение это уже давно знакомо искусствоведам и публике, но посетителей Галереи старых мастеров в Дрездене ждет настоящая сенсация.

Кто зарисовал картину

Дело в том, что только сейчас, спустя больше трех столетий, картина голландского художника была восстановлена в своем первоначальном виде. Теперь на ней изображена не только девушка, читающая письмо, но и Купидон. Это полотно давно считается одним из главных произведений Галереи старых мастеров Государственных художественных собраний Дрездена.

Произведение нидерландского художника было приобретено в Париже в 1742 году для коллекции саксонского курфюрста Фридриха Августа II. И в Дрезден картину привезли уже без изображения Купидона. О его существовании стало известно благодаря рентгеновскому снимку картины лишь в 1979 году, а первое упоминание в научной литературе появилось в 1982 году.

С тех все научное сообщество руководствовалось одной версией: Купидона зарисовал сам художник. И только два года назад экспертная комиссия пришла к сенсационному выводу, который обрадовал сообщество искусствоведов. Ангел был зарисован намного позднее, чем предполагалось ранее, и точно уже после смерти самого мастера. Эксперты датируют это примерно 1700 годом.

Картина Девушка, читающая письмо у открытого окна (1657/59)

Картина "Девушка, читающая письмо у открытого окна" (1657/59) после реставрации

Тончайший слой (меньше миллиметра) реставратор Галереи старых мастеров Кристоф Шёльцель (Christoph Schölzel) удалял скальпелем на протяжении двух лет. Филигранная работа продвигалась медленно: не больше двух квадратных сантиметров в день. Чтобы не повредить оригинальный слой картины, необходимо было работать с микроскопом.

Четыре Купидона Вермеера

И вот теперь Купидон - в своем первозданном виде. И, как подчеркивают искусствоведы из Дрездена, картина предстает теперь совсем в другом свете. Появление Купидона отсылает нас к амурной тематике полотна. И уже не остается сомнения, что женщина держит в руках письмо от своего возлюбленного. Вероятно, именно из-за такой очевидной трактовки и была предпринята корректировка. Удалив Купидона, кто-то, видимо, решил убрать амурный характер картины.

Теперь картина размером 83 на 64,5 сантиметра предстанет такой, какой ее задумал сам художник. Выставка в Дрездене "Ян Вермеер. Остановись, мгновенье" ("Johannes Vermeer. Vom Innehalten") продлится с 10 сентября 2021 по 2 января 2022 года.

Всего на выставке - 58 работ голландской живописи. 10 картин, а это почти треть всего наследия, который оставил после себя Ян Вермеер (35 полотен), расскажут о творчестве художника. Две картины - "Девушка, читающая письмо у открытого окна" и "Сводница" - из дрезденской коллекции. Еще восемь предоставили галереи Амстердама, Лондона и Вашингтона. Кстати, Купидон встречается в четырех произведениях художника из Дельфта. Штефан Коя (Stephan Koja), директор Дрезденской картинной галереи Старых мастеров, уверен, что теперь знаменитая картина Вермеера предстает в новом свете и ярких красках.

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