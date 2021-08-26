Леон Лёвентраут - немецкий художник-вундеркинд становится мастером

В свое время Леона Лёвентраута (Leon Löwentraut) не приняли в академию художеств - посчитали, что особых способностей у него нет. Сегодня его называют одним из самых влиятельных молодых художников на планете, а созданные им работы демонстрируются на лучших выставочных площадках и уходят за десятки тысяч евро. 28 августа персональная выставка этого 23-летнего возмутителя спокойствия художественного истеблишмента открывается в Баварском национальном музее в Мюнхене - одном из самых крупных и значимых в Германии.

Ночной экшен под громкий рэп

Время - около полуночи. Но Леону Лёвентрауту не до сна: чаще всего он предпочитает творить как раз ночью. Именно в это время, когда ничто не отвлекает, он чувствует настоящую свободу - и работа у него просто кипит. Просторная мастерская площадью 350 квадратных метров, построенная под Дюссельдорфом на участке рядом с домом, где Леон живет с родителями, ярко освещена.

Склонившись над разложенным на полу внушительных размеров холстом, парень энергично наносит на него масляные краски - то с помощью кисти, то выдавливая краску прямо из тюбиков. И все это - под громкую музыку: во время работы Леон обожает слушать классику, рэп, соул. Так было и в тот день, когда в мастерскую пришла съемочная группа документального фильма, зрители которого позже смогли увидеть творческий процесс своими глазами.

Леон Лёвентраут в своей мастерской

Леону Лёвентрауту было 7 лет, когда он заинтересовался живописью. И первыми результатами были отнюдь не карандашные рисунки, которые родители в разных семьях крепят магнитами на дверце холодильника... Этот ребенок чуть ли не с ходу начал писать картины маслом. Когда художнику исполнилось двенадцать, нашелся и первый покупатель - владелец соседней пиццерии. Он приобрел для своего заведения сразу семь работ, заплатив за них 150 евро.

Сегодня абстрактные произведения Лёвентраута, которого называют одним из самых ярких и выразительных художников-экспрессионистов молодого поколения, уходят за десятки тысяч евро, а демонстрируются они на лучших площадках мира - таких, как Баварский национальный музей в Мюнхене, где 28 августа открывается выставка новых работ под названием "Leonismo" - www.bayerisches-nationalmuseum.de. Ранее они уже побывали в Венеции и Вене.

Леон Лёвентраут. Фотогалерея

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь Абстрактные работы немецкого художника Леона Лёвентраута покоряют любителей искусства во всем мире. Они демонстрировались в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Базеле, Сингапуре и многих других городах. 28 августа в Баварском национальном музее в Мюнхене открывается новая выставка Лёвентраута. Здесь автор запечатлен около главного экспоната - "Peace of Mind" ("Душевный покой").

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь Леон Лёвентраут родился в 1998 году в Кайзерслаутерне в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Интерес к искусству у него появился в 7-летнем возрасте. Мальчик смотрел, как рисует увлекавшаяся живописью мама, и постепенно стал заниматься этим сам. Вскоре родители заметили, что у него выработался собственный абстрактный стиль.

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь Венеция, Вена, Мюнхен, Париж, Цюрих, Лондон, Рим, - в музеях и арт-галереях этих городов Леон Лёвентраут показывает свои новые работы в 2021-2022 годах в рамках передвижной выставки "Leonismo". На этом снимке он запечатлен в выставочном зале Kunstforum в Вене.

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь Живопись Лёвентраута спонтанна и импульсивна. Художник предпочитает писать картины на полу своей мастерской - с полной физической отдачей и под громкую музыку. На этом слайде - его работа "Dancing on the Sea" ("Танец на море").

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь Леон Лёвентраут стоит около Франкфуртского аэропорта перед мобильной скульптурой "Global Gate" ("Глобальные ворота") - 21 х 24 х 6 метров, созданной им по образцу Бранденбургских ворот из 37 морских контейнеров в рамках всемирной кампании #Art4GlobalGoals под эгидой ЮНЕСКО.

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь Леон Лёвентраут охотно участвует в благотворительных проектах. На этой фотографии он запечатлен с немецкой фехтовальщицей Бриттой Хайдеманн на марафоне "Мы помогаем детям", организованном частным телеканалом RTL. Картина, которую художник передал для аукциона в 2019 году, была продана за 44 500 евро.

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь В настоящее время Леон Лёвентраут живет с родителями в окрестностях Дюссельдорфа. Они поддерживают его во всем. Мать, более 30 лет трудившаяся медсестрой, и отец, который был продавцом в розничной торговли, даже оставили ради сына работу - в частности, чтобы вести все его финансовые дела.

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь На светских мероприятиях Леон Лёвентраут часто появляется со своей подругой - моделью и студенткой факультета fashion-журналистики Лукой Бёзе. Они встречаются два года, но о женитьбе художник пока не думает.

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь Свободное время Леон Лёвентраут проводит так, как и его ровесники - занимается спортом, читает, ходит на вечеринки, общается с друзьями. Как он сам говорит, его жизнь заполнена до предела, и скучать ему некогда.

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь Темы картин Леона Лёвентраута самые разные. Но нередко художник показывает одиночество современного человека, скрываемое за красивыми фасадами. При этом его работы всегда излучают неудержимую радость жизни и оптимизм. Скорее всего, этим они и подкупают. Автор: Наталия Королева



"Я с нетерпением жду захватывающего перформанса восходящей звезды немецкой арт-сцены. Произведения этого совсем еще юного художника не только привнесут колорит в "священные залы" Баварского национального музея, но и расставят импозантные акценты для наведения мостов между настоящим и прошлым", - так высказался о творчестве Леона Лёвентраута в преддверии вернисажа генеральный директор Баварского национального музея Франк Маттиас Каммель (Frank Matthias Kammel).

Самый востребованный из молодых немецких художников

Выставляться Леон Лёвентраут начал рано, и о нем быстро заговорили в СМИ. Талантливому тинейджеру не было и 12-ти, когда его стали приглашать на телевидение, где он перед камерами в прямом эфире создавал картины. В прессе новоиспеченного художника-акциониста называли не иначе как "вундеркиндом", а по манере творчества сравнивали с "черным Пикассо" - легендарным американским неоэкспрессионистом Жаном-Мишелем Баския.

При этом в немецкой арт-тусовке к Леону отнеслись с пренебрежением - как к выскочке, который все делает "на потребу". Не приняли его и в Дюссельдорфскую академию художеств, куда он пробовал поступить. Стиль молодого художника пришелся в этом знаменитом вузе "не ко двору". Тогда Лёвентраут сильно расстроился, но сегодня, как утверждает сам художник, он даже рад, что все так вышло. По его словам, школы и академии - не для него: в процессе творчества он не приемлет указок со стороны, ему нужна полная свобода. К слову, для того чтобы полностью сконцентрироваться на живописи, в 11-м классе Леон даже бросает учебу в школе. Родители этому не препятствовали, с их стороны он всегда получал поддержку.

Леон Лёвентраут в марте 2018 года

При работе над картинами Леон Лёвентраут словно пребывает в трансе, его действия направляются как бы откуда-то изнутри, без его непосредственного влияния. Так описывает сам художник процесс создания своих полотен в одном из интервью. То, что в результате получается, уже снискало высокую оценку во всем мире. Работы Лёвентраута с успехом выставлялись в Санкт-Петербурге, Копенгагене, Флоренции, Вене, Венеции, Париже, на Ибице, собирали зрителей в арт-галереях Лондона, Базеля, Сингапура, Нью-Йорка.

В 2020 году Лёвентраут занял третье место в рейтинге журнала Forbes "30 до 30" - списке 30 самых перспективных и получивших известность на глобальном уровне молодых талантов в возрасте до 30 лет. А тремя годами ранее он был выбран ЮНЕСКО для художественного осмысления 17 целей преобразования мира, которые были сформулированы представителями 193 стран, входящих в эту организацию. В рамках этого проекта художник, кумирами которого всегда были Пабло Пикассо и Анри Матисс, будет до 2030 года представлять свои произведения в разных музеях мира. Всероссийский музей А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге стал в 2019 году первой такой площадкой. У взыскательной публики в городе на Неве выставка пользовалась большим успехом, и Леон Лёвентраут этим очень гордится.