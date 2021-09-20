Минздрав ФРГ предложил сделать "правило 2G" единым для массовых мероприятий

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) выступил за единые для всей Германии коронавирусные правила проведения массовых мероприятий в сфере культуры и услуг. "Было бы идеально, если бы все федеральные земли договорились ввести "правило 2G", - приводят слова Шпана издания медиагруппы Funke в понедельник, 20 сентября. Глава Миздрава напомнил, что сейчас в стране действуют 16 разных правил проведения концертов и иных мероприятий, так как каждая земля "идет собственным путем".

Тем временем, как указывает агентство AFP, во все большем числе федеральных земель прибегают именно к модели 2G, при которой заведения общественного питания и культурно-массовых мероприятия разрешено посещать только перенесшим ковид ("genesen") или вакцинированным ("geimpft"). Для тех же, кто может предъявить лишь отрицательный результат теста на коронавирус, вход закрыт. В заведениях, где применяется "правило 2G", обычно не требуется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Одновременно Йенс Шпан сообщил, что вакцина для прививки от коронавируса детей в возрасте до 12 лет может быть одобрена ориентировочно в первом квартале 2022 года. Несколько дней назад немецкий производитель вакцин Biontech заявил, что его вакцина для детей в возрасте от 5 до 11 лет может быть допущена на рынок уже в конце текущего года.

Коронавирус в Германии

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), к утру 20 сентября на территории Германии с начала пандемии выявлено в общей сложности 4 145 852 инфицированных коронавирусом, причем 3736 человек - за последние сутки. Число скончавшихся от пневмонии COVID-19 за минувшие сутки возросло на 13 - до 92 971. Снижавшийся шесть дней подряд средний по стране показатель инфицирования за последнюю неделю слегка увеличился - до 71,0 на 100 тысяч населения. Днем ранее он составлял 70,5, а неделей ранее - 81,9.

Как отмечают в Институте Коха, число зарегистрированных новых случаев инфицирования в выходные дни обычно ниже, чем в среднем за неделю. Это связано с меньшим количеством тестов и более длительной передачей данных федеральными землями.

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