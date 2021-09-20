Минздрав ФРГ предложил сделать "правило 2G" единым для массовых мероприятий

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) выступил за единые для всей Германии коронавирусные правила проведения массовых мероприятий в сфере культуры и услуг. "Было бы идеально, если бы все федеральные земли договорились ввести "правило 2G", - приводят слова Шпана издания медиагруппы Funke в понедельник, 20 сентября. Глава Миздрава напомнил, что сейчас в стране действуют 16 разных правил проведения концертов и иных мероприятий, так как каждая земля "идет собственным путем".
Тем временем, как указывает агентство AFP, во все большем числе федеральных земель прибегают именно к модели 2G, при которой заведения общественного питания и культурно-массовых мероприятия разрешено посещать только перенесшим ковид ("genesen") или вакцинированным ("geimpft"). Для тех же, кто может предъявить лишь отрицательный результат теста на коронавирус, вход закрыт. В заведениях, где применяется "правило 2G", обычно не требуется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Одновременно Йенс Шпан сообщил, что вакцина для прививки от коронавируса детей в возрасте до 12 лет может быть одобрена ориентировочно в первом квартале 2022 года. Несколько дней назад немецкий производитель вакцин Biontech заявил, что его вакцина для детей в возрасте от 5 до 11 лет может быть допущена на рынок уже в конце текущего года.
Коронавирус в Германии
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), к утру 20 сентября на территории Германии с начала пандемии выявлено в общей сложности 4 145 852 инфицированных коронавирусом, причем 3736 человек - за последние сутки. Число скончавшихся от пневмонии COVID-19 за минувшие сутки возросло на 13 - до 92 971. Снижавшийся шесть дней подряд средний по стране показатель инфицирования за последнюю неделю слегка увеличился - до 71,0 на 100 тысяч населения. Днем ранее он составлял 70,5, а неделей ранее - 81,9.
Как отмечают в Институте Коха, число зарегистрированных новых случаев инфицирования в выходные дни обычно ниже, чем в среднем за неделю. Это связано с меньшим количеством тестов и более длительной передачей данных федеральными землями.
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Коронавирус в Германии - 2020
Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
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Коронавирус в Германии - 2020
Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
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Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
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Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
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Коронавирус в Германии - 2020
Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
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Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин