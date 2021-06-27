Прививка от ковида: вакцинироваться - несмотря на риск миокардита?

Опасность развития миокардита после прививки мРНК-вакцинами для мальчиков гораздо выше вероятности заболеть тяжелой формой ковида. Почему же эксперты все же советуют прививать детей?
Вакцинироваться от коронавируса или нет? Родителям приходится принимать это решение не только за себя, но и за своих детей. Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) после сильного давления, в том числе и со стороны политиков, только с середины августа рекомендовала делать прививки против коронавируса детям с 12 до 17 лет. До этого рекомендация распространялась лишь в отношении детей с хроническими заболеваниями, повышающими риск тяжелого протекания COVID-19, например с диабетом.
Тем не менее в необходимости делать ребенку прививку уверены далеко не все немецкие родители. Сомнения усилили данные нового исследования из США, согласно которым риск воспаления сердечной мышцы (миокардита) после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer для мальчиков более чем в шесть раз превышает опасность тяжелой формы ковида.
Исследователи из Калифорнийского университета сравнили, как часто в первой половине 2021 года после прививки против коронавируса у 12-17-летних детей без хронических заболеваний развивался миокардит, и сколько непривитых детей из той же возрастной группы пришлось госпитализировать из-за тяжелого течения ковида.
В ходе исследования было изучено 257 случаев воспаления сердечной мышцы, диагностированного у подростков после вакцинации против коронавируса. Симптомы воспаления сердечной мышцы были в основном легкими, смертельных случаев не зарегистрировано. В целом, однако, этот серьезный побочный эффект возникал крайне редко, с частотой 162,2 на миллион привитых мальчиков и 13,0 на миллион девочек.
Впервые сообщения о воспалении сердечной мышцы у молодых мужчин после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer появились в Израиле в апреле 2021 года. В единичных случаях этот побочный эффект наблюдался и после вакцинации американским препаратом Moderna, также основанным на технологии мРНК.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) - федеральное агентство министерства здравоохранения страны - считает связь между прививкой от коронавируса и развитием миокардита "вероятной". Наконец, о возможной причинно-следственной взаимосвязи сообщили и создавшие мРНК-вакцины компании BioNTech/Pfizer и Moderna.
Тем не менее многие эксперты в области здравоохранения советуют по возможности делать прививки детям и подросткам. Они по-прежнему считают, что опасность заболевания COVID-19 или появления долгосрочных последствий после этого заболевания намного превышает риск воспаления сердечной мышцы.
"Миокардиты после вакцинации мРНК-вакцинами - подтвержденное, но довольно редкое побочное явление, которое чаще встречается у мальчиков, чем у девочек… Острая фаза заболевания при стационарном лечении обычно протекает без тяжелых симптомов, данных о возможных долгосрочных последствиях миокардитов на сегодняшний день нет", - говорится в "Эпидемиологическом бюллетене" Института имени Роберта Коха (RKI), опубликованном 19 августа 2021 года.
При этом даже у детей и подростков, перенесших коронавирусную инфекцию в относительно легкой форме, существует риск возникновения "постковида", или "долгого ковида" - состояния, при котором полное выздоровление затягивается на многие месяцы и которое характеризуется целым набором различных симптомов.
С течением времени все больше взрослых и детей прививаются от ковида, и это, вероятно, приведет к тому, что в будущем число заболевших ковидом детей и подростков, которые еще не были привиты или не могут быть привиты, будет увеличиваться.
О том, как протекает заболевание у детей, известно не так уж и много, но уже установлено, что в возрастной группе до 18 лет все чаще встречаются долгосрочные последствия после перенесенной коронавирусной инфекции. "Рост случаев заражения SARS-CoV-2 может привести к тому, что число длительных последствий перенесенной болезни возрастет, даже если количество пациентов с диагностированным "постковидом" будет небольшим", - отмечается в "Эпидемиологическом бюллетене" RKI.
Проведенное в Швеции исследование о долгосрочных последствиях ковида выявило, что дети и подростки могут страдать от тяжелых симптомов "постковида", таких, например, как мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), детский мультисистемный воспалительный синдром (PIMS) или синдром хронической усталости (ME/CFS).
В то же время авторы исследования, проведенного в Великобритании в апреле 2021 года, пришли к выводу, что такие долгосрочные последствия после перенесенной коронавирусной инфекции у детей и подростков распознаются и регистрируются реже, чем у взрослых.
Воспаление сердечной мышцы не всегда удается распознать вовремя, потому что люди обычно не связывают его первые симптомы - кашель или насморк, повышенную температуру, головную боль и боль в конечностях - с миокардитом.
Миокардит также проявляется в виде затрудненного дыхания, головокружения, стесненных болей в груди, повышенного сердцебиения или аритмии. Он часто возникает в результате вирусной инфекции дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта.
Это заболевание могут вызвать, к примеру, вирусы кори, герпеса или гриппа, а иногда и бактерии: боррелии, стрептококки или легионеллы. Самое главное для пациентов, у которых в результате ЭКГ или анализа крови был диагностирован миокардит, - избегать любых нагрузок на сердце, в особенности физических.
В прошлом больным с миокардитом врачи предписывали строгий постельный режим, но сегодня им разрешены короткие прогулки. Кроме того, пациентам назначают противовоспалительные препараты, которые ослабляют нагрузку на сердце и стабилизируют его насосную функцию. После снятия острой фазы заболевания необходимо наблюдение у кардиолога и проверка работы сердца каждые две-три недели.
У большинства пациентов инфекция сердечной мышцы завершается полным выздоровлением. Тем не менее миокардит - это серьезная нагрузка на организм даже взрослого человека. У детей же это заболевание может быть куда более коварным и привести к серьезным осложнениям - сердечной недостаточности, аритмии, а в отдельных случаях может повлечь за собой внезапную смерть от остановки сердца.
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