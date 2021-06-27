 Прививка от ковида: вакцинироваться - несмотря на риск миокардита? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 18.09.2021

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Мир

Прививка от ковида: вакцинироваться - несмотря на риск миокардита?

Опасность развития миокардита после прививки мРНК-вакцинами для мальчиков гораздо выше вероятности заболеть тяжелой формой ковида. Почему же эксперты все же советуют прививать детей?

Мальчику делают прививку от коронавируса

Вакцинация мРНК-препаратами повышает риск развития миокардита у мальчиков

Вакцинироваться от коронавируса или нет? Родителям приходится принимать это решение не только за себя, но и за своих детей. Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) после сильного давления, в том числе и со стороны политиков, только с середины августа рекомендовала делать прививки против коронавируса детям с 12 до 17 лет. До этого рекомендация распространялась лишь в отношении детей с хроническими заболеваниями, повышающими риск тяжелого протекания COVID-19, например с диабетом.

Тем не менее в необходимости делать ребенку прививку уверены далеко не все немецкие родители. Сомнения усилили данные нового исследования из США, согласно которым риск воспаления сердечной мышцы (миокардита) после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer для мальчиков более чем в шесть раз превышает опасность тяжелой формы ковида.

После прививки мРНК-вакцинами риск миокардита возрастает

Исследователи из Калифорнийского университета сравнили, как часто в первой половине 2021 года после прививки против коронавируса у 12-17-летних детей без хронических заболеваний развивался миокардит, и сколько непривитых детей из той же возрастной группы пришлось госпитализировать из-за тяжелого течения ковида.

В ходе исследования было изучено 257 случаев воспаления сердечной мышцы, диагностированного у подростков после вакцинации против коронавируса. Симптомы воспаления сердечной мышцы были в основном легкими, смертельных случаев не зарегистрировано. В целом, однако, этот серьезный побочный эффект возникал крайне редко, с частотой 162,2 на миллион привитых мальчиков и 13,0 на миллион девочек.

Изображение человеческого сердца

Первые сообщения о миокардитах после прививкки против коронавируса пришли из Израиля

Впервые сообщения о воспалении сердечной мышцы у молодых мужчин после вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer появились в Израиле в апреле 2021 года. В единичных случаях этот побочный эффект наблюдался и после вакцинации американским препаратом Moderna, также основанным на технологии мРНК.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) - федеральное агентство министерства здравоохранения страны - считает связь между прививкой от коронавируса и развитием миокардита "вероятной". Наконец, о возможной причинно-следственной взаимосвязи сообщили и создавшие мРНК-вакцины компании BioNTech/Pfizer и Moderna.

И все же лучше вакцинироваться?

Тем не менее многие эксперты в области здравоохранения советуют по возможности делать прививки детям и подросткам. Они по-прежнему считают, что опасность заболевания COVID-19 или появления долгосрочных последствий после этого заболевания намного превышает риск воспаления сердечной мышцы.

Здание института имени Роберта Коха в Берлине

Миокардиты после вакцинации мРНК-вакцинами - редкое побочное явление, считают в институте Коха

"Миокардиты после вакцинации мРНК-вакцинами - подтвержденное, но довольно редкое побочное явление, которое чаще встречается у мальчиков, чем у девочек… Острая фаза заболевания при стационарном лечении обычно протекает без тяжелых симптомов, данных о возможных долгосрочных последствиях миокардитов на сегодняшний день нет", - говорится в "Эпидемиологическом бюллетене" Института имени Роберта Коха (RKI), опубликованном 19 августа 2021 года.

При этом даже у детей и подростков, перенесших коронавирусную инфекцию в относительно легкой форме, существует риск возникновения "постковида", или "долгого ковида" - состояния, при котором полное выздоровление затягивается на многие месяцы и которое характеризуется целым набором различных симптомов.

Долгосрочные последствия ковида у детей 

С течением времени все больше взрослых и детей прививаются от ковида, и это, вероятно, приведет к тому, что в будущем число заболевших ковидом детей и подростков, которые еще не были привиты или не могут быть привиты, будет увеличиваться.

Уставший подросток лежит на диване

Долгосрочные последствия ковида все чаще встречаются у детей и подростков

О том, как протекает заболевание у детей, известно не так уж и много, но уже установлено, что в возрастной группе до 18 лет все чаще встречаются долгосрочные последствия после перенесенной коронавирусной инфекции. "Рост случаев заражения SARS-CoV-2 может привести к тому, что число длительных последствий перенесенной болезни возрастет, даже если количество пациентов с диагностированным "постковидом" будет небольшим", - отмечается в "Эпидемиологическом бюллетене" RKI.

Проведенное в Швеции исследование о долгосрочных последствиях ковида выявило, что дети и подростки могут страдать от тяжелых симптомов "постковида", таких, например, как мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), детский мультисистемный воспалительный синдром (PIMS) или синдром хронической усталости (ME/CFS).

В то же время авторы исследования, проведенного в Великобритании в апреле 2021 года, пришли к выводу, что такие долгосрочные последствия после перенесенной коронавирусной инфекции у детей и подростков распознаются и регистрируются реже, чем у взрослых.

Миокардит в начальной стадии часто игнорируется

Воспаление сердечной мышцы не всегда удается распознать вовремя, потому что люди обычно не связывают его первые симптомы - кашель или насморк, повышенную температуру, головную боль и боль в конечностях - с миокардитом.

Миокардит также проявляется в виде затрудненного дыхания, головокружения, стесненных болей в груди, повышенного сердцебиения или аритмии. Он часто возникает в результате вирусной инфекции дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта.

Это заболевание могут вызвать, к примеру, вирусы кори, герпеса или гриппа, а иногда и бактерии: боррелии, стрептококки или легионеллы. Самое главное для пациентов, у которых в результате ЭКГ или анализа крови был диагностирован миокардит, - избегать любых нагрузок на сердце, в особенности физических.

Коварное заболевание с возможными осложнениями

В прошлом больным с миокардитом врачи предписывали строгий постельный режим, но сегодня им разрешены короткие прогулки. Кроме того, пациентам назначают противовоспалительные препараты, которые ослабляют нагрузку на сердце и стабилизируют его насосную функцию. После снятия острой фазы заболевания необходимо наблюдение у кардиолога и проверка работы сердца каждые две-три недели.

У большинства пациентов инфекция сердечной мышцы завершается полным выздоровлением. Тем не менее миокардит - это серьезная нагрузка на организм даже взрослого человека. У детей же это заболевание может быть куда более коварным и привести к серьезным осложнениям - сердечной недостаточности, аритмии, а в отдельных случаях может повлечь за собой внезапную смерть от остановки сердца.

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    Автор: Андрей Гурков


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