В Германии начинается неделя всеобщей вакцинации

В борьбе с пандемией коронавируса в Германии в понедельник, 13 сентября, стартует масштабная прививочная кампания - неделя всеобщей вакцинации. Каждый житель страны имеет возможность привиться от коронавируса без предварительной записи и бесплатно на многочисленных специально созданных пунктах под вывеской HierWirdGeimpft ("Здесь прививают").

Помимо постоянных центров вакцинации, в кампании задействованы многочисленные временные пункты, созданные в торговых центрах, библиотеках, травмайный вагонах, мечетях и других местах. Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) накануне вечером обещал, что кампания будет продолжаться и в последующие недели, чтобы предотвратить четвертую волну эпидемии в Германии. "Если мы ничего не будем делать, то она наверняка придет", - констатировал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 12 сентября призвала жителей Германии воспользоваться возможностями для вакцинации. "Еще никогда не было так просто получить прививку. Никогда еще это не делалось так быстро", - отметила она. Сейчас в Германии полностью привиты от коронавируса 62 процента населения. В последнее время темпы вакцинации в ФРГ, однако, замедлились.

Данные по коронавирусу в Германии

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в Германии за последние сутки заразились коронавирусом еще 5511 человек - на 762 больше, чем неделей ранее. Семидневный показатель заражаемости повысился с 80,2 накануне до 81,9.

От последствий коронавирусной инфекции скончались еще 12 человек. Таким образом за все время пандемии в Германии от COVID-19 умерли уже 92 618 человек. Всего коронавирусом заразились 4 083 151 человек, 3 831 800 выздоровели.

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