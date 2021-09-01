 Дельта, мю и другие варианты коронавируса: кому нужна третья прививка | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 08.09.2021

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Мир

Дельта, мю и другие варианты коронавируса: кому нужна третья прививка

Появление новых вариантов коронавируса, снижение эффективности вакцин - во многих странах задумываются о необходимости ревакцинации. Между тем ВОЗ призывает отказаться от нее - хотя бы на время.

Пожилой мужчина на приеме у врача

Определенные группы риска в Германии получат третью прививку от коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом во многих странах снова стремительно растет. Помимо широко распространенного сейчас варианта дельта, быстро распространяются и другие внушающие опасение варианты, такие как лямбда или совсем недавно обнаруженные C.1.2 и мю. В связи с этим возникает вопрос: может, пришло время усилить иммунную защиту третьей дозой вакцины?

Заражения коронавирусом после полной вакцинации случаются не так уж и часто, но, тем не менее, их число увеличивается: в одной только Германии, по данным Института имени Роберта Коха, к середине августа на 48 миллионов человек, получивших две прививки, насчитывалось 13360 случаев инфицирования с явными симптомами.

Власти Израиля  и США уже приняли решение о том, что все жители страны должны пройти ревакцинацию и вакцинироваться так называемым "бустером". Лишь в этом случае человек будет считаться полностью привитым.

Молодой израильтянке делают прививку от коронавируса

В Израиле третью прививку от коронавируса делают всем жителям страны

В других экономически развитых странах, напротив, считают, что третья прививка нужна только тем, кто находится в группе риска: пожилым людям или пациентам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, например, тем, кто принимает супрессивные препараты.

В Германии будут ревакцинировать - но не всех

В Германии хотят в третий раз привить только тех, кто подвержен повышенному риску заражения коронавирусом. Немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) пока еще не обнародовала общих рекомендаций по ревакцинации. Но во многих федеральных землях уже предлагают сделать третью прививку тем обитателям домов престарелых, которые прошли полную вакцинацию - 2 прививки - не менее полугода назад. Кроме того, привиться в третий раз могут также люди со сниженным иммунитетом и пожилые люди, нуждающиеся в постороннем уходе.

Получить третью прививку  мРНК-вакцинами BioNTech/Pfizer или Moderna с начала сентября могут и те, кто был вакцинирован векторными препаратами - AstraZeneca или Johnson&Johnson. Исследования показали, что после так называемой "перекрестной вакцинации" вырабатывается гораздо более сильный иммунный ответ, чем после двух прививок AstraZeneca.

В чем смысл третьей прививки?

Обычно так называемый "бустерный" эффект возникает уже после второй прививки: при повторном контакте с тем же возбудителем - будь то повторная вакцинация или инфекция - происходит усиленный и ускоренный ответ иммунной системы.

Пожилому мужчине в Калифорнии делают прививку от коронавируса

Люди со слабой иммунной системой - в группе риска

Запускают эту реакцию так называемые клетки памяти, которые появляются в организме после первой вакцинации. Они распознают антиген и быстро реагируют, чтобы нейтрализовать и уничтожить патоген. Именно поэтому так важна вторая прививка. Однако у людей с ослабленным иммунитетом ответ иммунной системы иногда бывает не таким сильным. Усилить его помогает ревакцинация.

Производители вакцины: защитный эффект снижается

В середине июля производители мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer пришли к выводу, что защитный эффект созданных ими препаратов через шесть месяцев после второй прививки начинает снижаться. И тогда понадобится третья доза - особенно для людей с ослабленной иммунной системой.

Бустерная вакцинация обеспечивает "самый высокий уровень защиты от всех вариантов коронавируса, протестированных на сегодняшний день, в том числе, и от дельта-варианта", говорится в заявлении производителей препарата.

ВОЗ призывает богатые страны отказаться от третьей прививки

Но если в индустриально развитых странах уровень вакцинации достаточно высок, то во многих более бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки из-за нехватки препаратов удается вакцинировать лишь незначительную часть населения.

Поэтому ВОЗ призывает отказаться от ревакцинации против коронавируса до тех пор, пока от него не будут привиты, по крайней мере, десять процентов населения в каждой стране мира. Богатым странам следует, как минимум, до конца сентября воздержаться от третьей прививки, заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус - с их стороны это было бы актом солидарности с более бедными странами.

С начала пандемии это заявление главы ВОЗ стало самым решительным призывом со стороны организации. Однако он имеет не более чем рекомендательный характер, и страны, входящие в состав ВОЗ, не обязаны ему следовать.

Инфографика - варианты коронавируса SARS CoV-2

Впрочем, равномерная вакцинация - это не только вопрос справедливости. Из-за отсутствия вакцин в более бедных странах могут возникать все новые варианты вируса, и тогда уже в среднесрочной перспективе это станет проблемой для богатых стран. 

Под данным ВОЗ, чем дольше коронавирус циркулирует среди невакцинированного населения, тем выше вероятность появления новых мутаций: таких, как вариант лямбда C.37, который сейчас широко распространен в Латинской Америке, вариант мю, выявленный в Колумбии (B1.621), или вариант C.1.2, впервые обнаруженный в мае на юге Африки.

Дельта, мю, С.1.2 - кто следующий?

Зафиксированный в январе очередной вариант коронавируса, названный греческой буквой µ - мю, ВОЗ недавно классифицировала как "вариант, находящийся под наблюдением", поскольку в нем обнаружены мутации с потенциальной резистентностью к вакцинам против коронавируса.

А вариант С.1.2, курсирующий в Южной Африке, Демократической Республике Конго, Маврикии, Великобритании, Китае, Новой Зеландии, Португалии и Швейцарии, генетически максимально удален от первоначального варианта SARS-CoV-2. По сравнению с другими вариантами он обладает необычайно высоким количеством мутаций - до 41,8 в год, что позволяет ему видоизменяться с максимальной скоростью, написал в Twitter американский эпидемиолог Эрик Фейгл-Динг.

Такая стремительная эволюция усиливает возможность возникновения так называемых "ускользающих мутаций", которые могут обойти существующие до сих пор вакцины, разработанные на основе исходного типа коронавируса.

Именно по этой причине крайне важно, чтобы уровень вакцинации значительно вырос не только в богатых странах, но и во всем мире, объясняет профессор Пенни Мур из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке в интервью радиопрограмме DW Africalink: "Подлинной проблемой и причиной появления такого количества новых вариантов в настоящее время является низкий уровень вакцинации. Они появляются лишь тогда, когда человек инфицирован. Увеличение охвата вакцинацией во всем мире приведет к уменьшению числа инфекций. А это, в свою очередь, единственный способ уменьшить количество новых вариантов".

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    Автор: Андрей Гурков


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