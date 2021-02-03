Ослабляет ли прививка от COVID-19 врожденный иммунитет? Фактчекинг DW

"Вакцина BioNTech ослабляет иммунитет?" - именно так звучит заголовок сообщения телеканалов DMAX и Hamburg 1, которое сейчас активно обсуждают в немецком сегменте соцсетей Twitter и Facebook. Сама новость посвящена исследованию Университета Неймегена в Нидерландах о влиянии данной мРНК-вакцины на иммунную систему человека. Его выводы были обнародованы в мае 2021 года на платформе medRxiv, предназначенной для публикации предварительных результатов научных исследований, которые еще не были отрецензированы научным сообществом и не имеют статуса проверенных данных.

Ссылаясь на эту научную работу, некоторые пользователи Сети заявляют, что в ней содержатся доказательства негативного влияния мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer на иммунную систему. DW разобралась, что именно изучалось в этом исследовании и насколько обоснованы его выводы.

В Нидерландах выяснили, что прививка от ковида ослабляет врожденный иммунитет?

Нет. Исследование было проведено с целью определить эффективность вакцины BioNTech/Pfizer против нового коронавируса SARS-CoV-2, и в результате действенность препарата подтвердилась, рассказал в беседе с DW один из авторов исследования Михаи Нетеа. Утверждение о том, что исследование доказывает, что прививка вакциной от коронавируса BioNTech/Pfizer ослабляет врожденный иммунитет организма, не соответствует действительности, подчеркивает ученый.

"Мы хотели изучить влияние новых мРНК-вакцин на иммунитет. Это важно, поскольку они еще долго будут сопровождать нас, - говорит Нетеа. - Печально, что некоторые интерпретируют результаты этой работы в направлении, которое вовсе не имелось в виду".

Суть нидерландского исследования мРНК-вакцины BioNTech/Pfizer

Авторы исследования проанализировали ответную реакцию иммунной системы 16 добровольцев на различные стимуляторы. При этом подтвердилось, что прививка вакциной BioNTech влияет как на приобретенный, так и на врожденный иммунитет.

Глава Немецкого общества иммунологии Кристине Фальк

Клетки иммунной системы участников исследования стимулировали не только при помощи вируса SARS-CoV-2, но и посредством других возбудителей (частиц вирусов, грибков и бактерий). Оказалось, что ответ иммунной системы был или сильнее, или слабее обычного - в зависимости от рода стимулятора и времени анализа.

По словам главы Немецкого общества иммунологии Кристине Фальк (Christine Falk), результаты этой работы показывают, насколько тонко работает иммунная система на молекулярном уровне, и говорят о том, что и врожденный иммунитет можно "тренировать".

Вероятность заболеть после прививки выше обычного?

Нет, это неверно. Иммунная система человека настолько универсальна, что может бороться с вирусами одновременно на нескольких фронтах, указывает Кристине Фальк. "Представьте себе: в нашем организме существует целая армия T-клеток и B-клеток и всего десять из них борются в данный момент со спайковыми белками, а оставшаяся часть армии стоит наготове, - поясняет ученая. - Так что нет повода волноваться, что иммунная система после прививки становится более уязвимой".

Опасны ли изменения, вызываемые в иммунной системе мРНК-вакцинами?

Формулировка "перепрограммирование врожденного иммунитета", которой воспользовались журналисты телеканалов DMAX и Hamburg 1, особенно взволновала пользователей соцсетей. На первый взгляд кажется, что речь идет о необратимых изменениях, вызванных манипуляциями над иммунной системой человека. Однако на самом деле эта фраза - синоним выражений "натренированный иммунитет" и "врожденная иммунологическая резистентность".

По словам Фальк, на врожденный иммунитет влияют все вакцины, а не только препараты против SARS-CoV-2. "Перепрограммирование врожденного иммунного ответа нельзя приравнивать к ослаблению всей иммунной системы", - указывает, со своей стороны, автор нидерландского исследования Михаи Нетеа.

Усиленная защита от грибков и ослабленная - от вирусов

Один из пользователей соцсети Twitter при обсуждении нидерландского исследования ссылается на известного немецкого иммунолога и публициста, главу Института медицинской микробиологии при университетской клинике в Галле Александера Кекуле (Alexander Kekule). По словам пользователя, тот утверждает, что нидерландские ученые пришли к выводу, что прививка вакциной от COVID-19 BioNTech/Pfizer ослабляет иммунитет к другим вирусам. Так ли это и что именно сказал немецкий иммунолог?

Иммунолог Александер Кекуле

25 мая 2021 года Кекуле в своем подкасте Kekules Corona-Kompass в эфире немецкой общественно-правовой медиакомпании MDR действительно рассказал о новом исследовании нидерландских ученых о влиянии прививки мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer на иммунитет.

Кекуле напомнил, что для иммунной системы важны не только антитела и так называемые цитотоксические T-клетки, появляющиеся после прививки как часть приобретенного иммунитета, но и врожденный иммунитет, который начинает работу еще до того формирования "памяти" о возбудителе. "И именно этот иммунитет, который никак не связан с прививкой, модулируется (в результате прививки. - Ред.)", - объясняет эксперт.

"Поразительно, что это модулирование, как показывают голландцы, заключается в том, что некоторые защитные механизмы, работающие против определенных вирусов и бактерий, замедляются посредством прививки. Это означает, что, когда я делаю прививку против SARS-CoV-2, естественным образом активируется иммунный ответ организма на заражение этим новым вирусом. Однако параллельно замедляется иммунный ответ на заражения другими вирусами. Таким образом, это своего рода переключение работы (иммунной системы. - Ред.) на SARS-CoV-2, а против других вирусов организм, так сказать, имеет менее эффективную иммунную защиту", - говорит буквально Александер Кекуле.

При этом он указывает, что иммунологам известны и другие случаи - когда человек, привитый против вируса А, оказывается лучше защищен и от вируса B. "Но в данном случае врожденный иммунитет понижается. В то же время - внимание! - в отношении грибковых заболеваний все происходит с точностью до наоборот. То есть, если вас привили вакциной BioNTech, у вас возникает усиленный иммунный ответ на грибки, однако ослабленный иммунный ответ на другие вирусы и бактерии", - объясняет Кекуле.

К моменту публикации материала DW Александер Кекуле не ответил на запрос редакции с просьбой прокомментировать свои слова о нидерландском исследовании.

Меняет ли прививка нашу иммунную систему надолго?

Нет. По словам Михаи Нетеа, изменения в реакции врожденного иммунитета организма на неспецифические стимуляторы после прививки вакциной BioNTech/Pfizer носят краткосрочный характер. Это подтверждает и опыт Кристине Фальк. Уже по прошествии двух недель после второй прививки против COVID-19 иммунная система возвращалась к работе в нормальном режиме, имея в запасе нужные антитела.

Предположительно, вакцина BioNTech/Pfizer усиливает защиту от грибковых заболеваний

С точки зрения иммунолога Фальк, опасность представляет собой, скорее, изменение иммунной системы, происходящее вследствие перенесенной болезни. "Мы осмотрели 100 пациентов. У всех них наблюдалось смещение иммунных клеток в крови. Это означает, что даже при отсутствии осложнений вирус устраивает "беспорядок" в иммунной системе. Даже при легком течении болезни иммунная система борется изо всех сил. Возникающие в результате этого изменения заметны и по прошествии месяцев. И это вызывает у меня большую тревогу", - резюмирует Фальк.

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