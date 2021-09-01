 В медицинском ведомстве ЕС не считают необходимой третью прививку от коронавируса | Новости из Германии о Европе | DW | 01.09.2021

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Европа

В медицинском ведомстве ЕС не считают необходимой третью прививку от коронавируса

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний не видит острой нужды во всеобщей вакцинации от коронавируса третьей дозой. Однако об этом можно подумать людям с ослабленной иммунной системой.

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Эксперты из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) воздержались от общей рекомендации вакцинировать все население третьей прививкой от коронавируса. "Исходя из сегодняшних данных, не наблюдается срочной необходимости дополнительной дозы вакцины для полностью привитого населения", - говорится в заключении ведомства, которое было распространено в среду, 1 сентября.

В то же время ECDC рекомендует принять во внимание возможность третьей прививки для людей с ослабленной иммунной системой. Франция в среду начала вакцинацию третьей дозой для пожилых и людей с серьезными заболеваниями.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала богатые страны отказаться от третьей дозы, пока миллионы людей в более бедных странах не получили и первую. Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, описывая ситуацию в США, где вакцинация третьей дозой тоже началась, сравнил ситуацию с распределением спасательных жилетов среди пассажиров, у которых уже есть жилеты, "пока другие люди обречены утонуть".

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    Автор: Андрей Гурков


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