 Из-за медленной вакцинации мировая экономика теряет триллионы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.08.2021

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Мир

Из-за медленной вакцинации мировая экономика теряет триллионы

Буксующая вакцинация и недостаток вакцины в развивающихся странах может к 2025 году привести к мировым производственным потерям на сумму в 2,3 трлн долларов, подсчитали в EIU.

Пожилую женщину прививают от коронавируса в Пакистане, июнь 2021 года

Буксующий в некоторых странах процесс вакцинации населения от коронавируса и неравномерный доступ к вакцинам против COVID-19 на планете может привести к гигантским потерям для мировой экономики. К такому выводу пришли эксперты исследовательского института Economist Intelligence Unit (EIU), связанного с журналом Economist. Результаты их исследования были обнародованы в среду, 25 августа.

Эксперты рассчитали, что вышеназванные причины в мировых масштабах приведут к потерям производства на сумму в 2,3 триллиона долларов (в пересчете: 1,96 трлн евро) в период с 2022 по 2025 годы. В первую очередь, эта тенденция касается развивающихся стран, прежде всего в Азиатском и Тихоатлантическом регионах, где значительная часть населения еще не успела получить даже первую дозу вакцины.

Возможные социально-политические последствия пандемии

По оценке EIU, две трети от предполагаемой суммы потерь мировой экономики придутся на долю развивающихся стран, в результате чего процесс их сближения с более развитыми в промышленном плане государствами замедлится. Не исключено, что последствием такой ситуации в этих регионах станут растущий уровень недовольства населения и социальные волнения, предупреждают эксперты.

Согласно исследованию, по состоянию на август 2021 года в государствах с более высоких уровнем дохода населения доля жителей, получивших как минимум первую дозу вакцины, достигает 60 процентов. В менее благополучных странах этот показатель равен всего одному проценту.

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    Автор: Андрей Гурков


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