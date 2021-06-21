 В армии США введут обязательную вакцинацию от коронавируса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2021

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Мир

В армии США введут обязательную вакцинацию от коронавируса

Инициативу по обязательной вакцинации выдвинул глава Пентагона Ллойд Остин, который ожидает одобрения этой меры Джо Байденом не позднее середины сентября.

Министр обороны США Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин

В армии США будет введена обязательная для всех военнослужащих вакцинация против коронавируса - такую инициативу выдвинул министр обороны США Ллойд Остин. Он ожидает одобрения этой меры президентом США Джо Байденом не позднее середины сентября, сообщается на сайте Пентагона в понедельник, 9 августа.

Обязательную вакцинацию могут ввести даже ранее, если американский регулятор лекарственных средств FDA выдаст полноценную регистрацию применяемым в США вакцинам, что ожидается к концу августа. На данный момент эти препараты зарегистрированы в США по экстренному разрешению FDA.

По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби, более 73 процентов военнослужащих получили как минимум одну прививку от коронавируса.

В армии США служит около 1,3 миллиона человек. Американские военные должны делать прививки на обязательной основе в соответствии с утвержденным списком препаратов, который составляется на основании регистрации FDA.

Вакцинация в США

Президент США Джо Байден уже высказался в поддержку планируемой меры, призвав также пройти вакцинацию всех жителей Соединенных Штатов, особенно в связи с угрозой распространения более заразного дельта-варианта SARS-CoV-2.

В США получили прививку от коронавируса около 61% населения, составляющего 330 млн человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом - 35 916 486 человек, а также по количеству умерших от заболевания COVID-19 - 617 254 человека.

В пятерку наиболее пострадавших от пандемии стран входят, кроме того, Бразилия, Индия, Россия и Франция.

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    Автор: Андрей Гурков


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